بزشكيان: تدخلات أمريكا وسياساتها ادت إلى الخلافات في منطقتنا.. ايران لا تقبل الإملاءات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، قال خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إنشاء قواعد أميركية في دول المنطقة لم ولن يكون له أي فائدة للمنطقة سوى زيادة التوترات وانعدام الأمن.

واكد بزشكيان: لا خلافات جوهرية بين إيران ودول المنطقة ونحن على استعداد لحل التحديات القائمة من خلال الحوار والتفاهم.

واشار بزشكيان إلى ان تدخلات الولايات المتحدة وسياساتها المثيرة للانقسام هي التي أدت إلى الخلافات في منطقتنا.

واكد بزشكيان ان ايران لا تقبل فرض الإملاءات عليها من دولة أخرى بالقوة والضغط.

واضاف الرىيس الايراني: نريد عالماً قائماً على الاحترام المتبادل والتعددية ونعتقد أن روسيا تشارك إيران وجهات النظر نفسها في هذا الشأن.

واكد ان إيران لديها قواسم مشتركة مع دول المنطقة وقد سعت دائماً إلى تطوير علاقاتها على أساس التفاعل الأخوي والتعاون.