الكشف عن تقديم إسرائيل مساعدات للسعودية في الحرب على اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة «إسرائيل هيوم» كشفت عن تقديم تل أبيب دعماً استخباراتياً للسعودية في حربها ضد القوات المسلحة اليمنية.

وذكرت الصحيفة أنه قبل ثمانية أيام من الانتخابات في الكيان الصهيوني، يلتقي وزير الحرب الأمريكي بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء هذا الكيان، سراً في الأراضي المحتلة.

وأضاف التقرير أن العلاقات الأمنية بين تل أبيب والسعودية ودول الخليج العربية تشهد تعزيزاً خلف الكواليس، مشيراً إلى أن إسرائيل تقدم دعماً استخباراتياً للسعودية في حربها ضد اليمنيين.

وأكدت «إسرائيل هيوم» أن المساعدات التي تقدمها تل أبيب للسعودية تفوق بكثير ما تقدمه أي جهة أجنبية أخرى، باستثناء الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية قد أفادت في وقت سابق بأن الكيان الصهيوني يسعى، عبر الولايات المتحدة، إلى إقناع السعودية بالمشاركة في الحرب ضد اليمن.

وزعم التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يبدي اهتماماً بالمساعدات التي يقدمها الكيان الصهيوني ضد اليمن، خشية أن ينعكس ذلك سلباً عليه في الرأي العام السعودي.

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