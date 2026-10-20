الكشف عن رسالة مثيرة للجدل حول الفساد في إدارة ترامب

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن موقع أكسيوس كشف عن رسالة مثيرة للجدل في قلب التحقيقات الداخلية للبيت الأبيض بشأن استخدام النفوذ في إدارة ترامب. وأعلن تورهان ميلدون، رجل أعمال تركي، أنه تلقى رسالة من ريتشارد غرينيل، المستشار البارز لترامب، مفادها أنه يمكنه لقاء الرئيس الأمريكي ومسؤولي الحكومة مقابل دفع المال.

كما أُفيد بأن التحقيقات مستمرة بشأن الوثائق المالية والرسائل المتبادلة لتحديد مصير ملايين الدولارات. وجاء في هذه الرسالة المؤرخة في مايو 2025 أنه بمجرد إيداع المال في مؤسسة جون إف كينيدي الفنية، يمكن لرجل الأعمال التركي أن يقترب من إدارة ترامب وحتى من ترامب نفسه.

وكان غرينيل حينها رئيس مركز كينيدي. كما أُفيد بأن ملفًا قد تشكل بشأن معاملة مالية مرتبطة ببرمجيات إنتاج شركة تي إكس إيه تي (TXAT)، العاملة في مجال معدات الدفاع والأمن والمتمركزة في ولاية تكساس الأمريكية، وعقد مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويؤكد ميلدون أنه حوّل بأمر من غرينيل مبلغ 17.6 مليون دولار إلى الشركة المذكورة.

وبحسب قوله، كان من المقرر تقسيم هذا المبلغ بين العقد المتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية والمساعدة المالية لمركز كينيدي، التي كانت قيمتها نحو 6 ملايين دولار. وقدّم محامو ميلدون رسالة نصية وبريدًا إلكترونيًا ووثائق أخرى إلى مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، من بينها فاتورة مالية بتاريخ 29 مايو 2025 تُظهر تحويل المبلغ إلى الشركة.

وأعلنت زوجة ميلدون أنه لم يدرك إلا بعد 17 شهرًا فقط من تحويل المبلغ أن مركز كينيدي لم يتلقَّ هذه المساعدة المالية.

ولم تُحدَّد بعد تفاصيل هذا العقد أو طبيعته.

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