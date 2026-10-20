ستُسمع أصوات انفجارات اليوم في جنوب أصفهان

أفادj وكالة مهر للأنباء بأن عملية تدمير منهجي ومضبوط للذخائر المتبقية من حرب رمضان نُفِّذت صباح اليوم الثلاثاء في المناطق الجنوبية لمدينة أصفهان، ونطاق صفه وبهارستان والمناطق المحيطة بها.

وتجري هذه العملية التخصصية من قبل وحدات الهندسة والتدمير التابعة للجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة من صباح اليوم.

وأكد المسؤولون العسكريون والأمنيون في المحافظة، مع التشديد على السلامة التامة لهذه العملية، للمواطنين الأعزاء بأن هذه العملية مخططة بالكامل ومعيارية وتحت سيطرة تامة، وأنها لا تهدد أمن وسكينة سكان المناطق المجاورة بأي خطر. والأصوات المحتملة للانفجارات ناتجة عن التدمير المضبوط لهذه المواد في المنطقة العسكرية المحددة.

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