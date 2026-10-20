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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٨ ص

أردوغان يحذّر من تحركات إسرائيل لإثارة الفوضى في سوريا

أردوغان يحذّر من تحركات إسرائيل لإثارة الفوضى في سوريا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مساعي الكيان الصهيوني لإثارة الفوضى في سوريا، مؤكداً أن تركيا نجحت في تجنّب الانجرار إلى صراعات المنطقة واستفزازاتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة الأناضول، أن أردوغان قال إن أنباءً جيدة تصل من سوريا، لكن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإثارة الفوضى في هذا البلد.

وأضاف أن المنطقة تعيش وسط عاصفة من الأزمات المتصاعدة، مشيراً إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ستدخل عامها الخامس في شمال تركيا، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على فلسطين رغم توقيع الاتفاقات، كما اندلع صراع جديد في اليمن قبل أن تنتهي الحرب ضد إيران بشكل كامل.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تمكنت من إبقاء نفسها بعيدة عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وعدم الوقوع في فخ الاستفزازات، وإدارة المراحل الصعبة بنجاح.

انتهى/

رمز الخبر 1974820
محمدرضا غفاری

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