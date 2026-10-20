قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مصدر دبلوماسي لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) في إسلام آباد، قبل قليل، أن الجنرال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، غادر إلى طهران لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتُعد هذه الزيارة الخامسة للجنرال عاصم منير إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفته الرسمية.

وقد زار الجنرال منير طهران عدة مرات منذ أن بدأت باكستان جهود الوساطة. وخلال زيارته الأخيرة -في 23 أغسطس التقى بكل من الرئيس مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية سيد عباس عراقجي، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني.

وهذه هي الزيارة الرسمية الخامسة لقائد الجيش الباكستاني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي يوم الأحد الماضي، أجرى وزيرا خارجية إيران وباكستان، سيد عباس عراقجي ومحمد إسحاق دار، اتصالاً هاتفياً ناقشا خلاله القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات وإرساء الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

علاوة على ذلك، صرح متحدث باسم الجيش الباكستاني، أمس، بأن بلاده ملتزمة بخفض التصعيد والحفاظ على قنوات التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف أن توسيع نطاق الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أحد، وأن الحل الوحيد يكمن في الدبلوماسية والمفاوضات.

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