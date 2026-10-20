بقائي: إيران جاهزة لأي إجراء محتمل من المعتدين

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال في مستهل مؤتمره الصحفي، وهو يحيي ذكرى سيدتين شهيدتين، السيدة افتخاري والسيدة عقيلي: إن قتل الأمهات والأخوات هو أسوأ جريمة بحق مجتمع وبلد. كانت الدكتورة افتخاري والسيدة عقيلي من النساء الناشطات في سيستان وبلوشستان؛ إنسانتين كرستا حياتهما لتقدم المجتمع. وأتقدم بتعازيّ إلى الشعب الإيراني كله باستشهاد هاتين السيدتين.

وتابع، متحدثًا عن تطورات مجال الدبلوماسية: في وقت نشهد فيه توترات في المنطقة، من اللازم أن نستذكر، باعتبارها مسؤولية أخلاقية وواجبًا قانونيًا أيضًا، الجرائم الجارية في فلسطين المحتلة. إن الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف، وللأسف فإن الكيان الصهيوني يحظى بدعم أمريكا وبعض الدول الأوروبية.

الدبلوماسية جزء من الدفاع

وردًا على سؤال حول نقض أمريكا للعهود وإصرارها على التفاوض ومسار وزارة الخارجية لإنهاء الحرب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إننا لا نصر على شيء سوى تأمين المصالح الوطنية الإيرانية. إن شاغلنا هو إيران؛ سواء عبر الدبلوماسية أو عبر الدفاع.

وأضاف: فيما يتعلق بأمريكا، فإن سجل هذا البلد في نقض العهود واضح. لقد نقضوا عهدهم باستمرار، لكننا بصفتنا الجهاز الدبلوماسي لا يُسمح لنا بالتقصير في مسؤوليتنا لمجرد التجارب المرة السابقة.

وشدد بقائي على دور الدبلوماسية إلى جانب الدفاع قائلًا: في هذا المفهوم، الدبلوماسية جزء من الدفاع، ولا ينبغي الفصل بين ميدان القتال وميدان الدبلوماسية.

وتابع: إذا تهاونا في المضي بالدبلوماسية، سيقولون إنكم لم تكونوا جادين واخترتم الحرب. وإذا أعطينا حتى أقل احتمال بأنه يمكن عبر الدبلوماسية منع تصاعد التوترات، فسنقدم على ذلك.

وقال بقائي بشأن زيارة لافروف إلى إيران ومحاور المباحثات: إننا لم نتراجع عن مواقفنا المبدئية لأنها في اتجاه المصالح الوطنية الإيرانية. هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين. وإن إقرار اتفاق الشراكة الاستراتيجية يشمل طيفًا واسعًا من الموضوعات. وخلال اللقاء يتركز اهتمامنا على كل الموضوعات التي تخدم مصالح البلدين. وقد طُرحت أيضًا المواضيع الإقليمية والدولية والبحث النووي كأحد الموضوعات في هذا اللقاء. نحن لم ندخل في مفاوضات مع الطرف الأمريكي.

عهد الضرب والهروب قد انتهى؛ الهجوم على إيران لن يبقى دون رد

وردًا على الادعاءات المطروحة في الفضاء الإعلامي بأن أمريكا أعلنت أنها تنوي استهداف جبل المنجل وألا تُبدي إيران أي رد فعل، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: هل تصدقون أن يقول الطرف الأمريكي لإيران إننا سنهجم وعليكم الصمت؟ لقد انتهى عهد الضرب والهروب.

وأضاف: لقد أظهرنا عمليًا أننا لا نترك الهجمات مطلقًا دون رد. وهذا من جملة التخيلات التي طُرحت، وكلكم تعلمون أن هذا الادعاء ليس أكثر من ذلك.

المسائل الفنية قيد الحل؛ صادرات إيران إلى باكستان مستمرة

وردًا على سؤال حول إغلاق الحدود بين إيران وباكستان، قال بقائي: إن ما قيل لنا هو أن هناك سلسلة مسائل فنية قيد الحل. والصادرات من جانبنا ما زالت جارية.

وشدد على العلاقات المتميزة بين إيران وباكستان قائلًا: كانت إيران أول بلد يعترف بباكستان المستقلة. ونحن الآن في واحدة من مراحل العلاقات الثنائية، والبلدان عازمان على إجلال هذه الصداقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: لقد شهدنا في السنوات الأخيرة ذروة العلاقات بين البلدين، وكان قائدا البلدين ثابتين في هذا المجال. إن شاء الله سنحل هذه المسألة. وهناك سلسلة تحديثات فنية قيد الإجراء، وقد تُوبعت هذه المسألة أيضًا خلال الأيام الماضية عبر الاتصالات الهاتفية.

إيران تعارض إدراج بنود متعلقة باليمن في بيان منظمة التعاون الإسلامي

قال بقائي بشأن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي والبيان الصادر عنه: يجب الفصل بين البيان والقرار. إن أهم مصوّب لمجلس الوزراء هو البيان الختامي الذي يُقر بتوافق الآراء.

وأضاف: إن ما أثاره السيد عراقجي هو أنه لا ينبغي طرح في متن البيان مباحث تثير الشقاق بين الدول الإسلامية؛ وبشكل محدد كان المقصود موضوع اليمن. فأن نريد في اجتماع إسلامي أن نلصق تهمة ببلد إسلامي، يتعارض مع هدف تأسيس هذه المنظمة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلًا: لقد عبّرنا عن موقفنا بجدية، ومنعنا إدراج بندين محددين بشأن اليمن. وقد قلنا مرارًا إن موضوع اليمن يجب أن يُحل عبر الحوار والمصالحة بين السعودية واليمن. إن شعب اليمن يخضع للحصار منذ أكثر من عقد، ولا يمكن حل هذه المسألة باللجوء إلى القوة.

وقال بشأن قرار هذا الاجتماع: لقد أعلنا مواقفنا بشأن إدراج مثل هذا القرار، لأن إجراءات المنظمة بشأنه لم تُراع، وكان لازمًا أن يُبحث قبل ذلك.

إيران تشدد على إنشاء آلية أمن جماعي في المنطقة

وردًا على سؤال حول الاقتراح الروسي بإنشاء هيكل للأمن الجماعي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن ما طرحته روسيا يتعلق بالمخططات التي طرحتها إيران والصين وروسيا لتأمين الأمن الداخلي للمنطقة، وروسيا أيضًا تتابع هذا الموضوع.

وأضاف بقائي: إن روسيا كانت قد طرحت منذ سنوات عدة اقتراحات لإنشاء آلية للأمن الجماعي. وإن المبدأ القائل بأن دول المنطقة يجب أن تعتمد على دول المنطقة لتأمين أمنها، لا على فاعلين أظهروا أنهم لا يقيمون وزنًا لدول المنطقة، هو مبدأ نؤيده.

وشدد قائلًا: إن تحقيق هذا الأمر يستلزم أن تبدأ دول المنطقة عملية بناء الثقة فيما بينها.

على دول المنطقة منع إساءة استخدام أراضيها لتهديد الآخرين

وردًا على تصريحات مسؤولي قطر بشأن تأمين أمن المنطقة ورفع المخاوف، قال بقائي: إن مطلبنا من دول المنطقة هو نفسه، أن تكون جادة في إنشاء آلية إقليمية، وأن تمنع إساءة استخدام أراضيها للتهديد ضد دول أخرى.

وأضاف: إن المبدأ الأساسي هو هذا الموضوع نفسه، وإن مراعاة مبدأ حسن الجوار تستلزم إيجاد الثقة بين دول المنطقة.

وفي الختام شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلًا: عندما يكونون مضيفين للمعتدين، لا يمكن الحديث عن حسن الجوار.

استخدام أراضي دول المنطقة ضد إيران يمنع إيجاد الثقة

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال ردًا على البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي والادعاءات المطروحة ضد إيران: إن توقعنا هو أن يتأمل مسؤولو دول منطقة الخليج الفارسي أكثر في بعض تصريحاتهم ومواقفهم. لقد كانت لدينا تجربة مرة، وإن تكرار عبارات يعلمون هم أنفسهم أنها ليست علامة حسن نية لا يساعد في إيجاد الثقة.

وأضاف: لقد تصرفت إيران حقًا بنبل بشأن الأحداث الأخيرة. ودول المنطقة نفسها تعلم أنه تم إساءة استخدام أراضيها لشن عدوان عسكري ضد إيران. وهذا الموضوع ليس مجرد ادعاء، بل اعترف به الطرف الأمريكي وذكر دولًا كان لها دور في العدوان على إيران.

وشدد بقائي قائلًا: إن توصيف الضربات الدفاعية الإيرانية ضد القواعد بأنها عدوان عسكري لا أثر له في الواقع. إن شرطنا الواضح هو ألا يسمحوا باستخدام أراضي دول المنطقة ضد بلد مسلم.

إيران جاهزة لأي إجراء محتمل من المعتدين

وردًا على سؤال حول لقاء مسؤولين أمريكيين بأطراف إقليمية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إننا الآن أيضًا لسنا في وضع سلام. فعندما يوجد حصار بحري ضدنا، نكون ملزمين بأخذ كل احتمال في الحسبان في كل لحظة.

وأضاف: إن المدافعين عن إيران، آخذين العبر من التجارب السابقة، جاهزون لدفع أي شر من المعتدين.

إبراز موقف قطر من جانب إيران لا يدعو للعتب

وردًا على سؤال حول عتب قطر على إيران بسبب إبرازها تقرير هذا البلد، قال بقائي: إن لدينا تعاملات جيدة مع قطر. إن هذا الانتقاء دليل حسن نية. نحن لم نفعل أمرًا سيئًا حين أبرزنا موقفًا عبّر عنه القطريون بصدق.

وتابع: لقد أعلن مسؤولو قطر أن الضربات الإيرانية كانت ضد القواعد الأمريكية فقط. ونحن، بدلًا من إبراز بعض الادعاءات غير المبررة، أبرزنا واقعًا؛ ولذلك لا يدعو هذا الموضوع للعتب.

الإجراءات العسكرية الأمريكية جريمة من منظور إيران والقانون الدولي

ردًا على عدم قبول أمريكا بالجريمة ضد إيران، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلًا: لا تأخذوا هذا الموضوع بجدية كبيرة. فهل سيكون معيار توصيف الجريمة موقف الطرف الذي تسبب فيها؟

وأضاف: من منظورنا ووفقًا للقانون الدولي، فإن مجمل الإجراءات العسكرية الأمريكية تُعد جريمة. وإن عدم قبولهم في الساحة الدولية بجريمة ثابتة كانت بلا شك متعمدة ومحسوبة، حتى في قالب الكلام، هو بحد ذاته دليل على خروج الطرف المقابل على القانون وعدم اكتراثه بمعايير القانون الدولي.

إيران تدعم عقد اجتماع لدول حاشية الخليج الفارسي

وردًا على تصريحات فؤاد حسين بشأن عقد اجتماع مع دول حاشية الخليج الفارسي، قال بقائي: إننا كنا دائمًا جاهزين للحوار مع دول المنطقة. وآخر حالة كانت اجتماع صلالة في عُمان، وقد منع آخرون عقده في اللحظات الأخيرة.

وتابع: إن اقتراح عقد اجتماع لدول حاشية الخليج الفارسي كان قد طُرح منذ زمن طويل، ونحن أيضًا أيدناه. هذا اقتراح جيد، ونؤيد أي إجراء يؤدي إلى تعزيز الثقة بين دول المنطقة.

تعنت أمريكا هو العقبة الرئيسية أمام المفاوضات

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال ردًا على سؤال حول العقبة الرئيسية أمام المفاوضات بين إيران وأمريكا: إن تعنت أمريكا هو العقبة الرئيسية أمام المفاوضات.

فرنسا يجب أن تتحمل تبعات إجراءاتها

وردًا على الاحتجاجات في فرنسا وتصريحات إيمانويل ماكرون، رئيس هذا البلد، بأن سبب الاحتجاجات هو الحرب مع إيران، قال بقائي: إن هذا الكلام أيضًا نوع من التهرب من المسؤولية، لكن فيه حقيقة كامنة، وهي أن الأطراف التي نفذت إجراءات يجب أن تتحمل تبعاتها أيضًا.

وأضاف بقائي: كان على فرنسا، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي وبلدًا ملتزمًا بالقانون الدولي، أن تتخذ موقفًا ضد الاعتداءات على إيران، لكن هذا البلد دعم هذه الإجراءات صراحة أو ضمنًا. إننا لم ننسَ الرسالة النصية الشهيرة التي تبادلها رئيسا أمريكا وفرنسا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: إذا كانت المشكلات الداخلية في فرنسا ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، فإن مسؤولي هذا البلد ملزمون بالعمل على الحل الجذري لهذه المشكلة. إن جذر المشكلة هو استمرار الحصار البحري، ويجب دراسة العلاقة بين السبب والمسبب بشكل صحيح.

إيران لا تسعى للهيمنة في المنطقة

وردًا على الادعاءات المطروحة بشأن سعي إيران للهيمنة في مضيق هرمز، قال بقائي: إن الأمر واضح وضوح الشمس أن إيران لم تكن تسعى للهيمنة في المنطقة. نحن بلد راسخ الجذور، ولا نحتاج إلى استخدام القوة لفرض الهيمنة. إن مقاربتنا كانت دائمًا مبنية على السلام.

وشدد قائلًا: لا ينبغي لأي بلد أن يسير في مسار التحول إلى قوة مهيمنة وفرض السيطرة على الآخرين. وإذا كانت إيران حازمة في الدفاع عن نفسها، فهذا لا يعني أنها تسعى للهيمنة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الطرف الذي لا جذور له في المنطقة يسعى إلى إخضاع الآخرين بالقوة. ونحن نوصي دول المنطقة بألا تخضع لهذه الادعاءات.

أمريكا تعاني نوعًا من الارتباك

كما أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال ردًا على سؤال حول الانقسام العميق بين أمريكا وحلفائها: يبدو أن أمريكا تعاني نوعًا من الارتباك. فقد أورطت نفسها في عدوان عسكري في منطقتنا، وفي الوقت نفسه بلغت تدخلاتها في مناطق أخرى من العالم أعلى مستوياتها.

وأضاف: إن إجراءات أمريكا في أمريكا اللاتينية ليست على الإطلاق في اتجاه السلام والأمن الدوليين. وثمة أحداث تقع في عواصم أوروبية، ومسؤولو هذه البلدان أنفسهم يقولون إن هذه التطورات ناجمة عن استياء الشعوب من المشكلات اليومية. ونأمل أن تفضي هذه التطورات إلى صحوة البلدان.

أي تدخل إضافي في اليمن يزيد وضع المنطقة تعقيدًا

وردًا على سؤال حول دعم مصر للسعودية في الحرب مع اليمن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن موضوع اليمن من المسائل التي طُرحت في حواراتنا مع وزراء خارجية الدول الإسلامية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف: إن الأمن والاستقرار يهماننا، لكننا لا نرى أي تدخل إضافي في صالح أمن وسلام المنطقة؛ لأن مثل هذه الإجراءات ستزيد الوضع تعقيدًا فحسب.

وتابع بقائي: في الحوار الذي جرى مع نظيره المصري، عبّر السيد عراقجي عن مواقفنا. نحن نعتقد أن أي تدخل إضافي من جانب الدول الإسلامية لا يؤدي فحسب إلى عدم تحسين الأوضاع، بل يمكن أن يزيد الظروف تعقيدًا.

الدول تسعى بطبيعتها إلى مصالحها

وردًا على سؤال مراسل مهر حول هذا التحليل بأن الصين وروسيا في المرتبة التالية قد استفادتا من الحروب المفروضة خلال العامين الأخيرين على إيران، قال بقائي: إن هذا التحليل يطرح أن حروب الشرق الأوسط أدت إلى استنزاف طاقة أمريكا وقدرتها، وأن الصين، برصدها لنقاط قوة هذا البلد وضعفه، أصبحت أكثر من أي وقت مضى جاهزة لتحدي أمريكا بشأن تايوان. كما يطرح هذا الرأي أن أمريكا، بوصفها فاعلًا ناقضًا للعهود وغير موثوق، تفقد اعتبارها، في حين تكسب الصين، بوصفها بلدًا مسؤولًا في الجنوب العالمي، اعتبارًا أكبر.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد جرى حديث في مشاورات إيران والصين حول هذا الموضوع وما إذا كانت بكين لديها دافع وحركة جدية لخفض التوتر في المنطقة، قال: إن الدول تسعى بطبيعتها إلى مصالحها. وثمة حكمة تقول إنه إذا كان الأعداء والمنافسون منشغلين بارتكاب الأخطاء، فلا توقفوهم على الإطلاق.

علاقات إيران بروسيا والصين تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة

وردًا على سؤال حول مقاربة روسيا والصين تجاه إيران وتصريحات مسؤولي أمريكا بشأن علاقات طهران بهذين البلدين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لست بصدد التعليق على مغالطات مسؤولي أمريكا بشأن علاقات إيران بأصدقائها. أحيانًا يجب أن ندعهم يبقون في أوهامهم.

وأضاف: إن ما هو ثابت أن علاقات إيران بروسيا والصين تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة. لقد حددنا مصالحنا المتبادلة مع روسيا والصين، ونمضي بعلاقاتنا بعيدًا عن المغالطات.

اجتماع روسيا ودول الخليج الفارسي لم يكن له بيان مشترك

وردًا على ادعاء صدور بيان مشترك لروسيا والدول العربية ضد إيران، قال بقائي: إن هذا من جملة الأخبار المفتعلة التي نُشرت. فاجتماع روسيا مع دول الخليج الفارسي لم يكن له أساسًا بيان مشترك، ومجلس التعاون الخليجي أصدر بيانًا بمفرده.

المشكلة الأساسية في مضيق هرمز هي العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران

وردًا على سؤال حول اقتراح الأمم المتحدة لعبور السلع الإنسانية عبر مضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هذا الموضوع كان قد طُرح منذ زمن طويل. لقد دعمنا دائمًا المسائل الإنسانية، وسعينا لاتخاذ إجراءات لنقل المساعدات الإنسانية.

وأضاف: مع ذلك، يجب حل المشكلة جذريًا. هناك مشكلة في مضيق هرمز، وهي العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران.

الشعب الأمريكي يعارض إنفاق بلاده على حرب عدوانية

وردًا على تصريحات وزير خارجية أمريكا ضد إيران، قال بقائي: إن الشعب الأمريكي أعلن وجهات نظره في مسيرات "لا للملك"، وقال إنه غير راضٍ عن إنفاق أموال بلاده على حرب عدوانية تخدم فقط مطامع كيان إبادة جماعية.

وتابع: إن تصريحات مسؤولي أمريكا بشأن عدم قيمة المعايير الدولية نموذج واضح على هذه المقاربة، وتُظهر المقاربة المدمرة لأمريكا في الموضوعات المرتبطة بالسلام والأمن الدوليين.

تأمين أمن الحدود الشرقية موضوع استراتيجي لإيران وأفغانستان وباكستان

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال بشأن الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان: إن تأمين أمن الحدود الشرقية موضوع استراتيجي ومستمر على جدول أعمال الحوار الثلاثي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان وباكستان.

وأضاف: إن الأمن نعمة مشتركة وحيوية، وأي تساهل أو غفلة في مواجهة التهديدات الأمنية على أحد جانبي الحدود سيمهّد لانتقال انعدام الأمن إلى أجزاء أخرى.

وشدد بقائي قائلًا: إن وجود هذا الفهم المشترك بين دول الجوار مهّد لاتخاذ تدابير حدودية مؤثرة، ونأمل أن يؤدي الارتقاء بالتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب إلى منع ظهور سلوكيات ناشرة لانعدام الأمن وأعمال إرهابية في أراضي البلدان الثلاثة بشكل قاطع.

علاقات إيران وباكستان مهمة ومتميزة

وردًا على سؤال حول هدف زيارة عاصم منير إلى طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن علاقاتنا بباكستان مهمة ومتميزة. جزء من هذه التحركات يتعلق بالمباحثات، لكن معظم هذه اللقاءات تُجرى بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون.

نحن جاهزون لكل طارئ

وردًا على تصريحات مسؤولي قطر بشأن احتمال وقوع حرب عالمية ثالثة، قال بقائي: أعترف بأنني لا أمتلك قدرة التنبؤ، لكننا تجاوزنا ثمانية أشهر من هذه الحرب المفروضة برفع الرأس، ولدينا التجارب السابقة نصب أعيننا؛ ولذلك نحن جاهزون لكل طارئ.

وأضاف: بصرف النظر عن التكهنات، فإن المهم هو أن نكون جاهزين في كل الأبعاد للدفاع عن البلد.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الحضور الأمريكي في المنطقة وتأثيراته: إن دول المنطقة شهدت أن الحضور العسكري الأمريكي لا يؤدي إلى إيجاد الأمن، بل على العكس يؤدي إلى انعدام الأمن.

مطالب إيران واضحة؛ وعلى أمريكا أن تقرر

قال بقائي، موضحًا آخر وضع للعلاقات بين إيران وأمريكا: إن إطلاق مسؤولي أمريكا تصريحات متناقضة ليس موضوعًا جديدًا. وإن ما كنا نراه محققًا لمصالح البلد، أبلغناه لأمريكا في قوالب واضحة وعبر قطر.

وأضاف: إن مطالبنا كانت واضحة، لكن الرسالة التي تلقيناها من جانب أمريكا كانت غير كافية. ما زلنا نتصرف على أساس تلك المطالب السبعة، ولم يُطرح موضوع جديد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هذه المطالب كانت مدرجة في اتفاق إسلام آباد، وهي مطلب محق من جانب إيران. إن رفع الحصار البحري ووقف الحرب على جميع الجبهات مطالب منطقية تمامًا، وعلى الطرف الأمريكي أن يقرر في هذا الشأن.

وشدد بقائي في الختام قائلًا: إن إيران، مع جديتها في المضي بالدبلوماسية، حازمة أيضًا في الدفاع عن كيان البلد.

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