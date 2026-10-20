المبعوث الأمريكي یدعي: واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق سلمي مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق زعم أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق سلمي مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق تصريحات مماثلة في وقت سابق، فيما يبدو أن هذه المواقف تأتي في إطار محاولة لتهدئة التوترات في الأسواق العالمية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها واشنطن ضد إيران.

ويأتي ذلك في وقت شنّت فيه الولايات المتحدة عدواناً على إيران أثناء المفاوضات معها، كما أنها، عبر تكرار نقض تعهداتها، لم تكتفِ بالتنصل من الاتفاق النووي الذي وُقّع في السنوات الماضية، بل لم تلتزم أيضاً باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في المنطقة.

انتهى/