عارف: النظام الدولي يواجه تهديدات أحادية الجانب ونزعات الهيمنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عارف صرّح بذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، مشيراً إلى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران لم تستهدف البلاد وحدها، بل شكلت اعتداءً على أسس النظام القانوني الدولي ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وأضاف أن المنطقة والعالم شهدا خلال العامين الماضيين انتهاكات جسيمة للقيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذراً من تداعياتها على السلام والأمن الدوليين.

وشدد عارف على ضرورة تحويل إمكانات منظمة شنغهاي للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والتكنولوجيا إلى مشاريع مشتركة واستثمارات أوسع، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق رفاه ملموس لشعوب الدول الأعضاء.

كما أكد دعم إيران لتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية، وربط الأنظمة المصرفية وتطوير آليات دفع مستقلة، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور مجلس الأعمال والاتحاد المصرفي للمنظمة.

انتهى/