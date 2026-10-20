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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:١٦ م

عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلق على دعم ترامب لنتنياهو

عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلق على دعم ترامب لنتنياهو

انتقد عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي إعلان ترامب دعمه لنتنياهو.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الأناضول بأن بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي البارز، كتب بعد دعم دونالد ترامب، رئيس هذا البلد، لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، في رسالة نشرها في الفضاء الإلكتروني: لا عجب. لقد دعم ترامب نتنياهو. إنهما يريدان معًا حربًا لا نهاية لها في الشرق الأوسط؛ مزيدًا من الموت، ومزيدًا من الدمار، ومزيدًا من الإبادة الجماعية.

وطالب ساندرز في سياق متصل بإنهاء سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي، وبوقف كل المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني.

وجاءت تصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي هذا بعد أن أعلن ترامب يوم الأحد، عشية انتخابات الكيان الصهيوني في 27 أكتوبر، دعمه لنتنياهو.

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رمز الخبر 1974830

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