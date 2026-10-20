الحرس الثوري: تعرض ناقلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز للاشتعال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي، في بيان الرقم 19، أن ناقلتي نفط مخالفتين تعرضتا للاشتعال والتوقف بعد انفجار ألغام بحرية في مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين،

يا أمة إيران الإسلامية الأبية واليقظة؛

لقد أدى صمودكم وثباتكم -أيها الشعب الشجاع والبصير- إلى إذلال الأعداء وتحقيرهم، في حين دفع بالأمم المظلومة حول العالم إلى ساحة الفعل.

إنه انتصارٌ عظيم، تحقق بفضل حضوركم المستمر على مدى أكثر من 230 ليلة، مما أطلق موجة من التحرك بين شعوب القارات الخمس.

إن أبناءكم المقاتلين في القوات البحرية والجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، ومن خلال مراقبتهم الدائمة للأوضاع في المنطقة، يظلون ملتزمين بالعهد الذي قطعوه لقائد الثورة الإسلامية ولكم، أيها الشعب الوفي. فمن خلال ممارسة السيادة والسيطرة على مضيق هرمز، يواصلون تضييق الخناق على القوى العالمية الجشعة والمفترسة.

وفي هذا السياق، قامت قوات الدفاع الجوي الباسلة في الحرس الثوري -أثناء مراقبتها للأجواء فوق مضيق هرمز- برصد طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" (MQ-9) تابعة للجيش الأمريكي المعتدي؛ حيث تم التعامل مع الهدف فوراً، مما أدى إلى تدميره وإسقاطه.

علاوة على ذلك، وعقب انفجار ألغام بحرية -زرعها أفراد البحرية الشجعان في الحرس الثوري على طول ممر غير قانوني جنوب مضيق هرمز- اشتعلت النيران في ناقلتي نفط مخالفتين وتوقفتا عن الحركة.

وتوجه القوات البحرية في الحرس الثوري تحذيراً جديداً: إن عبور المسار الملغوم يعد عملاً غير قانوني، ولن تكون نتيجته سوى تدمير ممتلكات المتجاوزين عبر إشعال النيران فيها. وعلاوة على ذلك، إذا ما استمر النظام الأمريكي المتغطرس في هذه الممارسات الخبيثة، فستجد شركات النفط نفسها مضطرة لدفع ثمنٍ باهظٍ للغاية.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

/انتهى/