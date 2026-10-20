قطر: يجب أن نتوصل إلى حل أبكر؛ الجميع سيتضرر من قطع الإنترنت

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن وزارة الخارجية القطرية أعلنت: نؤكد أن حل الأزمة بين أمريكا وإيران يجب أن يكون سلميًا، وكلما توصلنا إلى الحل أبكر كان أفضل.

وادّعت الدوحة، دون الإشارة إلى الإجراءات الأمريكية المزعزعة للاستقرار والعدوانية ضد إيران: إن على إيران تنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة، ويجب فتح مضيق هرمز. وفي حال قطع الإنترنت سيتضرر جميع دول المنطقة ومن بينها إيران. وعلى إيران وقف هجماتها غير المسؤولة في مضيق هرمز التي تضر بالمنطقة وسكانها. وفي حال قطع الإنترنت ستتضرر جميع دول المنطقة ومن بينها إيران بأقصى درجة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية: إن السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة هو الحل السلمي وطاولة الحوار. إن الجهود لحل الأزمة بين أمريكا وإيران مستمرة ولم تنقطع، ونحن نعمل بلا انقطاع لإنهاء تصاعد التوتر. إن أمن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من أمن دول المنطقة.

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