بريطانيا تزيد الدعم العسكري للسعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن أسوشيتد برس بأن بريطانيا أعلنت أنها ستقدم دعمًا عسكريًا أكبر للمملكة العربية السعودية ردًا على تصاعد التوترات في المنطقة.

وبحسب هذا التقرير، فإن سلاح الجو الملكي البريطاني سيرسل مقاتلات تايفون لتنفيذ دوريات دفاعية فوق السعودية. كما خُصصت طائرة نقل عسكرية وعدد من المستشارين العسكريين لدعم هذه المهمة.

وأعلنت لندن أن مهمة المقاتلات ذات طبيعة دفاعية وأن هذه الطائرات لن تهاجم اليمن.

وقد اتُّخذ هذا القرار في وقت لا يُؤخذ فيه في الاعتبار العدوان السعودي على المناطق المدنية في اليمن واستمرار الحصار على هذا البلد، وتُجرى هذه الإجراءات بادعاء زيادة القلق بشأن اتساع الهجمات في المنطقة وتبعاتها على أمن السعودية ودول أخرى في المنطقة.

/انتهى/