المسؤول القانوني في الجيش: يجب مساءلة قطر بشأن الطيارين الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد مسلم يعقوبي، نائب قائد الجيش للشؤون القانونية والبرلمانية، في مقابلة حول وضع الطيارين الإيرانيين، قائلاً: "بغض النظر عما إذا كانت الدولة طرفاً في اتفاقيات جنيف الأربع أم لا، فإن القواعد التي تحكم قانون الحرب قد تطورت لتصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول".

وأضاف: "بناءً على الوثائق المتاحة والادعاءات المتناقضة الصادرة عن الحكومة القطرية - وباستثناء العميد الشهيد مجيد كاظمي، الذي تأكد استشهاده عبر فحص الحمض النووي (DNA) - فإننا نتعامل قانونياً وفق افتراض أن بقية الطيارين لا يزالون على قيد الحياة؛ إذ لم يُقدَّم أي دليل يثبت استشهادهم".

المسؤولية القانونية الدولية للحكومة القطرية تظل قائمة

وتابع العميد يعقوبي: "هناك مبدأ قانوني يُعرف بـ 'الاستصحاب' (أي افتراض بقاء الحال على ما كان عليه). لقد نفذ الطيارون الإيرانيون، في إطار ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن النفس، مهمةً ضد قاعدة تابعة للدولة المعتدية -الولايات المتحدة- تقع داخل الأراضي القطرية. وعليه، تظل المسؤولية القانونية الدولية للحكومة القطرية قائمةً بالكامل".

وشدد نائب قائد الجيش للشؤون القانونية والبرلمانية على أن: "القانون الدولي يفرض على الدولة التي تحتجز أشخاصاً مسؤولية ضمان بقائهم على قيد الحياة، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وإبلاغ عائلاتهم، وتسليمهم إلى السلطات المختصة. وهذه هي الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة القطرية". د

وفي معرض إشارته إلى الجهود المبذولة بشأن وضع الطيارين الإيرانيين، صرح قائلاً: "نحن نعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهة محايدة قادرة على متابعة هذه القضية. وقد قمنا بإرسال مراسلات رسمية، وعقدنا اجتماعات رسمية، وطرحنا مطالبنا -حتى على مستوى رؤساء الدول- أمام الحكومة القطرية، مذكّرين مسؤوليها بمسؤوليات قطر الدولية".

لم تقدم قطر أي دليل على استشهاد طيارينا

وأشار العميد يعقوبي إلى أنهم "عقدوا اجتماعات في وزارة الخارجية ومع مسؤولين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذين قدموا تعاوناً ودعماً ممتازين في متابعة وضع هؤلاء الطيارين". وأضاف: "بناءً على تحليل المعلومات المتاحة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن طيارينا على قيد الحياة. ولم تقدم الحكومة القطرية أي وثائق تشير إلى استشهادهم، ونحن نتابع هذه القضية بجدية عبر القنوات الدولية".

كما أكد نائب قائد الجيش للشؤون القانونية والبرلمانية قائلاً: "يتوقع الشعب الإيراني من جارتنا قطر -حتى في ظل الضغوط الشديدة التي تمارسها الولايات المتحدة الإجرامية- أن تولي اهتماماً جاداً لضمان سلامة هؤلاء الطيارين البواسل. إن تصرفهم في هذا الموقف سيعكس، من ناحية، مدى استقلاليتهم، ومن ناحية أخرى، سيُحفر إلى الأبد في التاريخ وفي الذاكرة الجماعية للأمة الإيرانية العظيمة".

/انتهى/