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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:١٧ م

عارف يغادر طاجيكستان عائداً إلى إيران

عارف يغادر طاجيكستان عائداً إلى إيران

غادر النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، الذي كان قد سافر إلى دوشنبه عاصمة طاجيكستان للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قبل دقائق عائداً إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عارف أجرى خلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين، إضافة إلى مشاركته وإلقائه كلمة في الاجتماعين المغلق والموسع لرؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، لقاءات منفصلة مع الرئيس الطاجيكي ورئيس وزرائها، ورئيس مجلس الدولة الصيني، ورئيس الوزراء الأوزبكي، ورئيس الوزراء الروسي.

وتناولت هذه اللقاءات التعاون الإقليمي والدولي، فضلاً عن رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والسياحية وتطوير الممرات.

وكانت المقابلة مع التلفزيون الوطني الطاجيكي من الفقرات الختامية لزيارة الدكتور عارف إلى مدينة دوشنبه العاصمة الطاجيكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974842
جواد ماستری فراهانی

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