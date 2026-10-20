وزير العلوم الإيراني: افتتاح فرع لجامعة طهران في العراق قريباً بـ14 تخصصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، على هامش المهرجان الوطني الثالث "ثريا"، إن فرع جامعة طهران سيبدأ نشاطه قريباً في العراق بـ 14 تخصصاً دراسياً. لافتا الى ان هذا الأمر حظي بموافقة الحكومة العراقية. معرباً عن أمله في أن تتوسع التفاعلات العلمية بين إيران وسائر الدول يوماً بعد يوم.

وأكد على أهمية التبادل العلمي والثقافي بين الدول، مبيّنا ان التعليم بشكل عام يسهم في تنمية السلام والأخلاق والتسامح، لا سيما عندما يكتسب التعليم بُعدًا دوليًا. وفي هذه العملية، نتعلم من الطلاب والدول الأخرى، ونضع ما لدينا من معارف في متناولهم.

متابعة موضوع التأخير في إصدار التصاريح الأمنية للطلاب الأجانب

وفي جزء آخر من كلامه، تطرق سيمائي إلى شكوى بعض الطلاب الأجانب من طول عملية إصدار التصاريح الأمنية، وقال: في كل بلد، يخضع الطلاب المتقدمون للدراسة للفحص من جوانب مختلفة، بما في ذلك الأهلية التعليمية والعامة، ولجميع الأنظمة التعليمية نوع من عملية التقييم.

وتابع: إن شكوى بعض طلابنا الأجانب هي أن إصدار التصاريح الأمنية أو الموافقات اللازمة لهم قد تأخر، وأن هذه العملية أصبحت طويلة. والحق مع هؤلاء الطلاب، وهناك بعض الإشكاليات في جزء من نظامنا.

وأشار وزير العلوم، إلى أنه يجري التفاوض مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة، وأعرب عن أمله في أن تُحل هذه المسألة قريباً.