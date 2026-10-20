عزيزي للصهاينة: مصيركم الدمار على يد إرادة الشعب الإيراني الشجاع وجبهة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، رسالة باللغة العبرية على الإنترنت، محذراً الصهاينة قائلاً: "لقد فشلت العقيدة الأمنية الجديدة لهذا الكيان الزائف والمعادي مسبقاً؛ فهي لا تُقدم لكم أي طريق للنجاة فحسب، بل لا تمنحكم حتى الفرصة. مصيركم الدمار على يد إرادة الشعب الإيراني الشجاع وجبهة المقاومة".