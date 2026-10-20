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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٦:١٩ م

الجيش الايراني: اشتعال النيران في ناقلة نفط مخالفة جنوب مضيق هرمز

الجيش الايراني: اشتعال النيران في ناقلة نفط مخالفة جنوب مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني عن اشتعال النار في ناقلة نفط مخالفة في الممر غير القانوني جنوب مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش الايراني، اعلنت في بيان لها: في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، رصدت فرق المراقبة التابعة لبحرية الجيش الايراني، والتي تراقب وتتحكم باستمرار في الجزء الشرقي من مضيق هرمز، ناقلة نفط مخالفة مشتعلة في المنطقة المحظورة.

وعلى الرغم من التحذيرات السابقة، قامت هذه الناقلة المخالفة بإيقاف أنظمة التتبع الخاصة بها وحاولت المرور عبر المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي لمضيق هرمز.

وأكدت البحرية الإيرانية أن عواقب حركة الملاحة غير المنسقة تقع على عاتق المخالفين، وأن هذا الخلل في التنسيق قد أدى إلى انتشار حالة من عدم الاستقرار.

رمز الخبر 1974845

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