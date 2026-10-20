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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:١٧ م

بزشكيان: نأكل التراب ولا نتنازل عن ذرة واحدة من ارضنا

بزشكيان: نأكل التراب ولا نتنازل عن ذرة واحدة من ارضنا

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أننا نأكل التراب ولا نتنازل عن ذرة من تراب أرضنا، قائلاً: "إيران تفخر بأبنائها الذين أظهروا قيمهم ليس فقط بأقوالهم، بل أيضاً بثباتهم".

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس مسعود بزشكيان على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "ناضل ستارخان من أجل مُثلٍ اعتبرها جديرة بإيران: الحرية، والقانون، وفخر الأمة. إيران تفخر بهؤلاء الأبناء؛ رجالٌ أظهروا قيمهم ليس فقط بأقوالهم، بل أيضاً بثباتهم.

وختم بالقول: "نأكل التراب ولا نتنازل عن ذرة واحدة من تراب بلادنا".

رمز الخبر 1974846

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