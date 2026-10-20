بزشكيان: نأكل التراب ولا نتنازل عن ذرة واحدة من ارضنا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس مسعود بزشكيان على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "ناضل ستارخان من أجل مُثلٍ اعتبرها جديرة بإيران: الحرية، والقانون، وفخر الأمة. إيران تفخر بهؤلاء الأبناء؛ رجالٌ أظهروا قيمهم ليس فقط بأقوالهم، بل أيضاً بثباتهم.



وختم بالقول: "نأكل التراب ولا نتنازل عن ذرة واحدة من تراب بلادنا".