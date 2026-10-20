قاليباف: أمريكا لن تتمكن من كثب ثقة إيران إلا بتنفيذ شروطها السبعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد باقر قاليباف، خلال لقائه مع عاصم منير مساء الثلاثاء، إلى العلاقات الأخوية بين إيران وباكستان، معربًا عن امتنانه لدعم الشعب والحكومة الباكستانية لإيران في أوقات الحرب والمفاوضات.

كما نقل المشير عاصم منير تحيات السيد أياز صادق، رئيس مجلس النواب، والسيد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، مؤكدًا على استمرار التعاون بين البلدين.

وردًا على استفسار رئيس مجلس الشورى الإسلامي بشأن شؤون الحدود بين البلدين، قال عاصم منير إن قضايا الحدود مؤقتة وفنية، وأن الحدود بين البلدين مفتوحة اعتبارًا من اليوم.

في هذا الاجتماع، أشار قاليباف أيضًا إلى مذكرة المفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، وقال: "أبلغتُ نائب الرئيس الأمريكي هناك صراحةً أن التاريخ الطويل من الإجراءات الأمريكية السلبية ضد إيران قبل الثورة الإسلامية وبعدها قد وضعنا في حالة من انعدام الثقة المتزايد بالولايات المتحدة، والآن، مع انتهاك إدارة ترامب لمذكرة إسلام آباد، فإن تهديداته المتكررة تُرسّخ انعدام الثقة هذا بشكلٍ أكبر من ذي قبل".

وأكد قاليباف أنه ليس لدينا جديد لنقوله، وأن الولايات المتحدة لن تستطيع كسب ثقة إيران إلا بتنفيذ الشروط السبعة التي قدمتها إيران في نيويورك.

وصرح قاليباف بأننا لسنا دعاة حرب، لكننا على أتم الاستعداد للدفاع عن وطننا وكرامتنا الوطنية، وقال: "لا يمكن للتهديدات والتحركات العسكرية أن تؤثر على القرارات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد دخلت الولايات المتحدة في هذا المستنقع بحساباتها الخاطئة وحربها ضد إيران، والآن عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج منه".