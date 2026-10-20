رضائي: لن تخرج حتى ذرة واحد من المواد النووية المخصبة من ايران

وأفادت كالة مهر للأنباء، انه أكد اللواء محسن رضائي ممثل القائد الأعلى للثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في لقاء مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، أن جميع المواد النووية المخصبة ستبقى في إيران وقال: لن يخرج حتى ذرة واحد من المواد النووية المخصبة من إيران، وهذه المواد هي رأس المال الكبير والثروة الوطنية للإيرانيين لاستخدامها داخل البلاد.

وقال اللواء محسن رضائي: لقد توصل جميع الشعب والمسؤولين في إيران بالإجماع إلى أنه لن تكون هناك مفاوضات حتى تقوم الولايات المتحدة ببناء الثقة، وبداية بناء الثقة هذه هي تحقيق شروط إيران.

كما أكد على الأخوة بين شعبي إيران وباكستان.

وشدد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني على إعادة فتح الحدود بين إيران وباكستان وقال: نعلن بوضوح أن مشكلة الحدود بين إيران وباكستان قد تم حلها وأعيد فتح الحدود منذ صباح اليوم.

وفي إشارة إلى الدفاع الشرس والمقاومة التي أبدتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب الأربعين يوما، أكد على التعاون الإقليمي بين البلدين دون وجود أجانب.