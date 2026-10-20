رئيس الاركان الايرانية: سنُعطّل أسلحة العدو الباهظة بمعدات رخيصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد اللواء عبداللهي، رئيس أركان القوات المسلحة وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي ، إنجازات الجيش وجزءًا من خطوط إنتاج الطائرات المسيّرة، وقال: "ما رأيته اليوم في أحد عشرات خطوط إنتاج الطائرات المسيّرة، بفضل جهود رفاقي الأعزاء في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يُشير إلى الجاهزية والحماس والمبادرات الجديدة، وهو في الواقع ما تحتاجه القوات المسلحة الإيرانية العزيزة".

وأشاد رئيس أركان القوات المسلحة بالعمليات الجهادية التي قام بها جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطلاق خطوط إنتاج متعددة ومتنوعة للطائرات المسيّرة، وتابع قائلاً: "باستخدام هذه المعدات التي قام خبراء الجيش بتطويرها وتحديثها، والتي تتميز بقدرات أكثر تطوراً وحداثة مقارنةً بنظيراتها السابقة، وبالاستفادة من خبرة الحربين الأخيرتين، سنردّ بقوة أكبر على عدوان العدو في المستقبل".

وأضاف: "يمتلك أعداؤنا معدات حديثة ومتطورة، وعلينا الرد عليهم بأساليب مختلفة وباستخدام معدات غير متكافئة عند الضرورة، كما حدث في الحربين الأخيرتين. وفي حال ارتكاب العدو أي خطأ آخر، سنحبط تأثير معداته المتطورة والمكلفة بمجموعة واسعة من المعدات الرخيصة والفعالة، مما سيسبب له اذى وقلقاً وتكاليف باهظة".

وأكد اللواء عبداللهي، مشدداً على النجاحات الكثيرة التي حققتها القوات المسلحة في مجال الاكتفاء الذاتي، قائلاً: "هذا هو النهج الذي أوصانا به القائد الشهيد. لطالما كان داعماً للتقدم وإيران القوية، وقد أكد على هذه القضية المهمة".

وأكد قائلاً: رسالتنا إلى الأعداء هي أن الشعب الإيراني العزيز، وبالتالي القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على نهج الإمام الشهيد والقائد الجليل الإمام السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)، سيتعامل بجدية وحزم مع أي قوة أو معتدٍ على أرض هذا البلد وقيم الثورة الإسلامية.

وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي: إرادة المقاومة والثبات في الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية لم تتزعزع قيد أنملة، بل ازدادت قوةً بسبب جرائم العدو، ويعلم الشعب الإيراني العظيم أن وعد الله هو أنه إن ثبتنا وصبرنا، فإن الله سيمنحنا النصر النهائي.