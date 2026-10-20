بزشكيان: على أمريكا رفع العقوبات والضغوط والتهديدات قبل أي مفاوضات

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعودبزشكيان، قال في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني: إن كل المشاكل التي تنشأ في المنطقة، من تصاعد التوتر والصراع إلى اضطراب مضيق هرمز، كلها ناجمة عن الطبيعة العدوانية للأميركيين.

واشار بزشكيان إلى انه لا يمكن أن تزداد شدة العقوبات والضغوط يوما بعد يوم وإغلاق الطرق والمسالك المؤدية إلى بلادنا ومن ثم المطالبة بالحوار والتفاوض.

نحن كنا ولا زلنا مستعدون للمفاوضات، لكن يجب على الأميركيين أولاً أن يرفعوا التهديدات والعقوبات قبل التفاوض، لأنهم إذا كانوا يريدون حقاً أن يتحدثوا ويتفقوا، فإن هذه التصرفات تتناقض تماماً مع ادعاءاتهم وغير منطقية.

واكدبزشكيان أن الامريكيين لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم بالحرب، ولن يتسببوا إلا في الدمار والضرر، ليس لإيران فقط، بل للمنطقة بأكملها؛ وهو الشيء الذي لا نريده نحن أن يحدث.

واضاف: اليوم، الشعب الايراني لا يثق بأمريكا ويعتقد أننا إذا تفاوضنا، فسوف يهاجموننا مرة أخرى.

وتابع: إنهم يروجون باستمرار في وسائل الإعلام أنهم يريدون مهاجمة بلدنا لإخافة شعبنا، في حين أن أمتنا لا تخشى الشهادة. نحن لا نجبرأحد على شيء، لكننا لا نقبل فرض الاملاءات علينا.

ومن جهته قال المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، في هذا الاجتماع أيضًا: المفاوضات لا تعني أبداً الضعف والقبول والخضوع لأمريكا، لأن الشعب الإيراني أظهر مراراً وتكراراً كرامته وسلطته وقوته أمام العالم، بل هي فرصة لحل المشاكل من طريق آخر غير الحرب والصراع وانعدام الأمن.

كما شرح المشاكل التي واجهت طرق المواصلات وقدم تقريرا عن الإجراءات الأمنية في تلك المنطقة وأعلن أنه تم رفع الموضوع فورا إلى مسؤولي وزارة الخارجية وتم حل المشكلة التي كانت مؤقتة منذ صباح اليوم.