حرس الثورة: انفجار ناقلة نفط عملاقة مخالفة جنوب مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر مكتب العلاقات العامة التابع للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بيانًا جاء فيه: انفجرت ناقلة نفط عملاقة مخالفة واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري جنوب مضيق هرمز.



وينص البيان على أن هذه الناقلة العملاقة، التي كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، أوقفت جميع أنظمة الرادار والملاحة، وتجاهلت تحذيرات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وحاولت مغادرة الممر الجنوبي غير المصرح به لمضيق هرمز عندما انفجرت بعد اصطدامها بلغم بحري.



وتعلن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: يتحمل مالكو وطواقم السفن في الخليج الفارسي وبحر عُمان مسؤولية المرور عبر الممرات غير المصرح بها، وسيتم التعامل بحزم مع أي تحرك يتجاهل أمن هذا المضيق.