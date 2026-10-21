في حال الهجوم على بنانا التحتية، سنستهدف كابلات الإنترنت

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد يد الله جواني، المعاون السياسي لحرس الثورة، قال في حوار مع قناة العالم: لقد أبلت الجمهورية الإسلامية بلاءً حسنًا في مرحلة الدفاع المقتدر، وتكبّد العدو الأمريكي الصهيوني هزيمة لم يكن يتصورها أبدًا، لكن بما أن أعداءنا يصعب عليهم قبول الهزيمة، فإن إجراءات الجمهورية الإسلامية ستكون ذكية وهجومية في بعض الأحيان.

وأضاف المعاون السياسي لحرس الثورة: إن سبب تغيير هذه الاستراتيجية إلى شكل هجومي وإجراءات يمكنها زيادة ردعنا هو أن تُخرج أمريكا فكرة العدوان من رأسها إلى الأبد. لقد اتضحت تمامًا القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية لتنفيذ إجراءات هجومية ضد الأمريكيين والأوروبيين والصهاينة والدول الداعمة لأمريكا. لقد دُمّرت قواعد أمريكا في المنطقة، وهذه القواعد يمكن تدميرها في المناطق البعيدة.

وأشار العميد جواني إلى احتمال استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز: إن الأمريكيين وحلفاءهم يملكون أموالًا كثيرة، وإذا أرادوا الإضرار ببنانا التحتية، فمن الطبيعي أن تستخدم الجمهورية الإسلامية كل قدراتها وتدمّر أموالهم وأصولهم بسهولة، ومن بينها كابلات الإنترنت - سبعة كابلات مهمة تمر تحت مياه مضيق هرمز - ويمكنها بالتأكيد إلحاق أضرار جدية بأمريكا وحلفائها الإقليميين.

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