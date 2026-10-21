الشيخ عيسى قاسم يدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة المخاطر

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن آية الله الشيخ عيسى قاسم، زعيم شيعة البحرين، أصدر الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 رسالة موجهة إلى الأمة الإسلامية والعربية، دعا فيها إلى إحياء الوحدة وتعزيز الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد وجودها وهواها واستقلالها وكرامتها.

وشدد الشيخ عيسى قاسم في رسالته، مخاطبًا تلك الدول العربية والإسلامية التي أصبحت أداة للعدو الأمريكي الصهيوني: عندما دمّرتم حصن وحدتكم، واستسلمتم لمكائد الشيطان والأعداء، ووقعتم تحت تأثير الأهواء المضللة، فماذا تنتظرون؟ لقد تحولتم إلى جماعات ضعيفة ومتفرقة وفصائل متخاصمة.

وقال زعيم شيعة البحرين في سياق متصل: إن كثيرًا منكم، على مستوى الدول، متواطئ مع أمريكا وإسرائيل في جهودهما لإزالة ما تبقى من وجودكم من حيث الهوية والحياة والاستقلال والعزة والكرامة.

وشدد الشيخ عيسى قاسم في سياق متصل على الحاجة الماسة إلى إحياء الوحدة والتماسك في الأمة الإسلامية، وقال مخاطبًا الدول العربية والإسلامية: عودوا سريعًا إلى قوة جبهة واحدة متحدة لتنجوا من الضعف والتفرقة والمخاطر التي تواجهونها - مخاطر أكبر بكثير مما تتصورون - ومن الإذلال والعار والانهيار الذي تتكبدونه.

وشدد زعيم شيعة البحرين في ختام رسالته على أهمية الوحدة الإسلامية، واعتبرها سبيل الحماية والنجاة ومواجهة التحديات، وقال: إن الوحدة الإسلامية هي الحصن، وهي سبيل الخروج، وبوابة نحو التحرر والنجاة والمجد والنصر والتأييد والتوفيق.

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