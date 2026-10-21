الحرب مع إيران.. نقطة تحوّل في تغيير النظام العالمي

وكالة مهر للأنباء: لا يمكن تقييم تداعيات المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة بمجرد حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية أو عدد الهجمات أو المكاسب العملياتية التي حققها الطرفان. تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المواجهة في سؤال أكبر: هل تكفي التفوق العسكري لدولة ما لفرض إرادتها السياسية على الطرف المقابل؟ وتُظهر تطورات الأزمة أن الإجابة عن هذا السؤال باتت ترتبط، أكثر من أي وقت مضى، بعوامل مثل القدرة على المقاومة، والتكاليف الاقتصادية، والطاقة الإنتاجية للصناعات العسكرية، والسيطرة على الممرات الحيوية للتجارة العالمية؛ وهي عوامل يمكن أن تغيّر موازين القوى على المدى البعيد.

وأكدت مجلة «فورين بوليسي»، في تناولها التداعيات طويلة الأمد لهذه المواجهة، أن الصورة الكاملة للتحولات لم تتضح بعد. وتنبع أهمية هذه التقييمات من أن نتيجة المواجهة العسكرية لا تتطابق بالضرورة مع التفوق في السلاح أو حجم الخسائر التي تلحق بالطرف المقابل؛ فقد تحقق قوة عسكرية مكاسب ميدانية، لكنها تعجز عن بلوغ أهدافها السياسية. وفي مثل هذه الظروف، تصبح تكاليف مواصلة العمليات ومحدودية الموارد وردود فعل القوى الإقليمية والدولية عوامل حاسمة.

الفجوة بين التفوق العسكري والانتصار الاستراتيجي

تمتلك الولايات المتحدة قدرات جوية وبحرية واستخباراتية ولوجستية واسعة تتيح لها تنفيذ عمليات عسكرية على مسافات جغرافية بعيدة. غير أن امتلاك هذه القدرات لا يضمن بحد ذاته تحقيق الأهداف السياسية. ويتمثل السؤال الأساسي في مدى قدرة الأدوات العسكرية على تحقيق نتائج تتناسب مع التكاليف المدفوعة.

وتشير التقارير المنشورة بشأن هذه المواجهة، بما فيها تقييمات الكونغرس الأمريكي، إلى أن استهلاك الذخائر وصعوبة تعويض بعض أنواع الأسلحة تحوّلا إلى أحد التحديات المهمة أمام واشنطن. فقد أشار تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي في سبتمبر 2026 إلى وجود ثغرات استراتيجية في مخزونات الذخائر واختناقات صناعية تعرقل إعادة تزويدها. ووفقاً لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، بلغت تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس.

ولا تكفي هذه الأرقام وحدها لإثبات الهزيمة العسكرية الأمريكية، لكنها تُظهر أن استمرار العمليات الواسعة قد يفرض ضغوطاً كبيرة على الموارد المالية والقدرات التسليحية للولايات المتحدة. فإعادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية والذخائر الدقيقة وغيرها من المعدات المتطورة تتطلب وقتاً واستثمارات وسلاسل إمداد صناعية. وبالتالي، حتى الدول التي تمتلك ميزانيات عسكرية ضخمة ستواجه قيوداً إذا طال أمد المواجهة.

المسيّرات والصواريخ.. تغيير حسابات الميدان

يتمثل أحد أبرز أبعاد هذه المواجهة في دور الأسلحة الأقل تكلفة نسبياً في مواجهة المنظومات المتطورة والمكلفة. إذ تتيح المسيّرات والصواريخ للدول التي لا تستطيع مجاراة القوى الكبرى في عدد المقاتلات والسفن وغيرها من المعدات التقليدية، زيادة التكاليف العملياتية والدفاعية للطرف المقابل.

ولا تقتصر المسألة في هذا النموذج على إصابة صاروخ لهدف أو اعتراض مسيّرة، بل تشمل أيضاً نسبة تكلفة الهجوم إلى تكلفة الدفاع. فإذا استدعت مواجهة تهديد منخفض التكلفة استخدام صاروخ اعتراضي باهظ الثمن، فإن تكرار هذا الوضع قد يضغط على المخزونات الدفاعية. ومع ذلك، تظل هذه المعادلة مرتبطة بعوامل مثل دقة الأسلحة ومعدلات الاعتراض وحجم الهجمات والقدرة الإنتاجية المستمرة لكل طرف، ولا يمكن تعميمها على جميع الظروف.

وقد أظهرت هذه المواجهة مجدداً أن القوة العسكرية لا تُقاس بعدد المعدات المتطورة وحده، بل تشمل أيضاً القدرة على إنتاج الأسلحة وتعويضها، وتوزيع البنية التحتية، ومواصلة العمليات، وتحمل التكاليف الاقتصادية.

مضيق هرمز.. الجغرافيا تتحول إلى ورقة قوة

يُعد مضيق هرمز أحد أهم المواقع التي تنقل تداعيات هذه المواجهة من المستوى الإقليمي إلى الاقتصاد العالمي. ولا تقتصر أهمية هذا الممر على موقعه الجغرافي، إذ يعتمد جزء مهم من تجارة الطاقة العالمية على أمن الملاحة فيه واستمرارها. ويمكن لأي اضطراب في حركة ناقلات النفط والسفن التجارية أن يرفع تكاليف التأمين والنقل وإمدادات الطاقة، وينقل آثاره إلى أسواق بعيدة.

كما أكد تقرير لمعهد بروكينغز في يونيو 2026، تناول أزمة مضيق هرمز، الأبعاد غير المسبوقة للاضطراب في أسواق النفط والانخفاض الحاد في حركة ناقلاته. وتُظهر هذه الأزمة أن أمن الطاقة ليس مسألة تخص الدول المنتجة أو المستهلكة للنفط وحدها، بل يرتبط أيضاً بالتضخم وتكاليف الإنتاج الصناعي والنقل والاستقرار الاقتصادي في مختلف البلدان.

وفي مثل هذه الظروف، قد تتحمل حتى الدول التي لا تشارك مباشرة في المواجهة العسكرية تكاليفها. فارتفاع أسعار الطاقة قد يفرض ضغوطاً على اقتصادات الدول المستوردة، ويدفع الحكومات إلى إعادة النظر في سياسات التخزين وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقل البضائع. ومن هذا المنظور، أصبح مضيق هرمز نموذجاً واضحاً للترابط بين الجغرافيا والقوة العسكرية والاقتصاد العالمي.

من هرمز إلى باب المندب.. اتساع نطاق الأزمة

لا تقتصر أهمية الممرات البحرية على مضيق هرمز، إذ يُعد باب المندب والبحر الأحمر أيضاً من الممرات المهمة للتجارة الدولية، ويمكن لأي اضطراب أمني فيهما أن يغيّر مسارات السفن بين آسيا وأوروبا. وقد تدفع التهديدات المتزايدة في هذه المنطقة شركات الشحن إلى استخدام طرق أطول، ما يرفع مدة تسليم البضائع وتكاليف الوقود والتأمين.

وتكمن أهمية الترابط بين أمن هرمز وباب المندب في أن الأزمات الإقليمية قد تتجاوز نطاقها الجغرافي لتؤثر في شبكة أوسع من التجارة والطاقة. ومع ذلك، فإن وضع المضيقين وأدوار الأطراف الفاعلة فيهما ليسا متماثلين، ولا ينبغي ربط كل تطور في البحر الأحمر مباشرة بقرار من طهران. وتتمثل المسألة الأهم في تزايد هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الأزمات المتزامنة.

لماذا تتجاوز تداعيات الأزمة ساحة المعركة؟

قد تؤدي التطورات الأخيرة إلى تغيير الحسابات الأمنية لدول غرب آسيا أيضاً. إذ تجد حكومات المنطقة نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في مدى اعتمادها على الضمانات الأمنية الأمريكية، وتكاليف شراء الأسلحة، ومخاطر اتساع نطاق المواجهة. وإذا تبيّن أن الوجود العسكري لقوة أجنبية لا يكفي وحده لمنع الاضطرابات في ممرات الطاقة أو حماية البنى التحتية الحيوية، فقد تزداد أهمية تنويع العلاقات الخارجية وتعزيز الترتيبات الأمنية الإقليمية.

وعلى المستوى العالمي، تتابع الصين والقوى الكبرى الأخرى هذه التطورات من منظور أمن الطاقة والمنافسة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والفرص الدبلوماسية المتاحة. وكلما ارتفعت تكاليف الوجود العسكري الأمريكي في غرب آسيا، فقد تتسع مساحة المناورة الدبلوماسية أمام أطراف أخرى. غير أن تحوّل هذا الوضع إلى تغيير مستدام في النظام العالمي يظل مرهوناً بالقرارات السياسية والتطورات الاقتصادية ومسار الأحداث بعد انتهاء المواجهة، وليس بمجرد نتيجة مرحلة واحدة من العمليات العسكرية.

المقاومة الإيرانية واختبار الإرادة السياسية

بالنسبة إلى إيران، يتمثل أحد أهم أبعاد هذه المواجهة في قدرتها على مواصلة المقاومة في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية، والحيلولة دون تحقيق الطرف المقابل أهدافه القصوى. وقد أظهرت هذه الأزمة أن تقييم القدرات الوطنية لا يعتمد فقط على حجم الخسائر، بل يشمل أيضاً الحفاظ على القدرة على اتخاذ القرار، واستمرار الوظائف الأساسية للدولة، والقدرة على إدارة الضغوط.

وإلى جانب ذلك، يمكن للتماسك الاجتماعي والدعم الشعبي لاستقلال البلاد وأمنها أن يؤثرا في حسابات الطرف المقابل. فاجتياز الأزمات لا يعتمد على مقاومة الضغوط الخارجية فحسب، بل يرتبط أيضاً بالإدارة الاقتصادية والحفاظ على الثقة العامة وفاعلية صنع القرار.

وبوجه عام، تكمن الأهمية الاستراتيجية للمواجهة بين إيران والولايات المتحدة في أنها كشفت مجدداً حدود القدرة على تحويل التفوق العسكري إلى انتصار سياسي. فالضغوط على مخزونات الأسلحة، والتكاليف الاقتصادية، وهشاشة ممرات الطاقة، وصعوبة فرض الإرادة السياسية على الطرف المقابل، كلها عوامل تؤكد أن للقوة في عالم اليوم أبعاداً متعددة.

وإذا تمكنت إيران من الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتماسكها الداخلي وكفاءتها في إدارة التداعيات الاقتصادية، ولم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المعلنة، فقد تتحول هذه الأزمة إلى نقطة مفصلية في تراجع التفوق الأمريكي المطلق في غرب آسيا؛ وهو تحول قد تستمر آثاره لسنوات في المعادلات الإقليمية والعالمية، تبعاً لمسار التطورات المقبلة.

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