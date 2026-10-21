إيران: احترام السيادة الوطنية والاستقلال وحق تقرير المصير للشعب الكوبي أمرٌ جوهري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراءات التدخلية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد كوبا، والتي تشمل فرض عقوبات لاإنسانية ومحاولات تهديد وترهيب المسؤولين والشخصيات العامة الكوبية. وفي هذا السياق، اعتبرت الوزارة أن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو يُعدُّ عملاً إجرامياً وغير قانوني، وأدانت هذا الإجراء بشدة.

وجاء في البيان أيضاً: "مما لا شك فيه أن سياسة العقوبات والضغوط والترهيب -التي تُمارس ضد الشعب الكوبي منذ أكثر من سبعة عقود- تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وتتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان. ويجب محاسبة الحكومة الأمريكية على التبعات الكارثية التي خلفتها هذه السياسة على الحقوق الأساسية للشعب الكوبي".

وأضاف البيان: "إذ تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تضامنها مع حكومة وشعب كوبا في مواجهة الممارسات الإجرامية للولايات المتحدة، فإنها تؤكد على ضرورة احترام السيادة الوطنية والاستقلال وحق تقرير المصير للشعب الكوبي".

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