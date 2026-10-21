منتخب إيران لكرة الهدف للرجال يتأهل إلى نصف النهائي فی دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، ان المنتخب الإيراني لكرة الهدف للرجال نجح في تجاوز مرحلة المجموعات ليبلغ نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة (آيتشي-ناغويا).

وفي مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات، واجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني (صاحب الأرض)، حيث انتهت المباراة بفوز "الساموراي" بنتيجة 9-2.

وكان المنتخب الإيراني قد حقق انتصارات على كل من تايلاند وقطر خلال مرحلة المجموعات، بينما تعرض لهزائم أمام الصين وكوريا الجنوبية.

وبناءً على النتائج الإجمالية لمرحلة المجموعات، احتل المنتخب الإيراني المركز الرابع، مما ضمن له مقعداً في الدور نصف النهائي للبطولة.

وسيواجه المنتخب الإيراني لكرة الهدف للرجال نظيره الصيني في نصف النهائي غداً (الخميس)؛ علماً بأن المنتخب الصيني كان قد تغلب على إيران بنتيجة 9-5 في وقت سابق من اليوم.

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