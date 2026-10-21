رقم قياسي تاريخي للطلاب الإيرانيين في الأولمبياد العالمية؛ 18 ذهبية في عام الحرب

وكالة مهر للأنباء: في أيام كانت فيها أصوات الانفجارات والقيود الناجمة عن الحرب تؤثر في البرامج التعليمية للطلاب، حقق مجموعة من المراهقين الإيرانيين مجدًا لبلدهم في ميدان آخر؛ ميدان تتحقق فيه المنافسة بحل أعقد المسائل العلمية، وتحليل البيانات، وإجراء التجارب التخصصية، وساعات من التدريب والدراسة.

وكانت حصيلة هذا الجهد تسجيل واحدة من أبرز السجلات في سنوات الأولمبياد العلمي الإيراني الأخيرة؛ سجل يدل على زيادة سبع ميداليات ذهبية مقارنة بالعام الماضي، ويضم إلى جانب ذلك عدة إنجازات نادرة وتاريخية؛ من أول ميدالية ذهبية لإيران في الأولمبياد العالمي للذكاء الاصطناعي، إلى إحراز خمس ذهبيات في الفلك والفيزياء الفلكية، وتحقيق المراتب الأولى والثانية والثالثة فرديًا في هذه المنافسات.

وأعلن سيد رضا حسيني، رئيس نادي الباحثين الطلاب الشباب، موضحًا إنجازات هذا النادي : إن الباحثين الطلاب الإيرانيين حصلوا في مجموع المنافسات العالمية والدولية العلمية لعام 2026 على 18 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و17 ميدالية برونزية؛ إحصاء يدل مقارنة بـ11 ذهبية في العام الماضي على زيادة لافتة في عدد ذهبيات إيران.

وبحسب حسيني، فإن إيران كانت قد أحرزت في العام الماضي، رغم مشاركتها في منافستين أكثر، من بينها مسابقات مندليف الدولية ومنافسات الفيزياء الآسيوية، 11 ميدالية ذهبية؛ لكن عدد الميداليات الذهبية للبلاد بلغ هذا العام 18. وهذا الفارق يضاعف أهمية أداء الباحثين الطلاب هذا العام؛ خصوصًا أن جزءًا من مسار إعدادهم رافقه تقييد للصفوف الحضورية، وصعوبة الوصول إلى المصادر العلمية الحديثة في العالم، واضطراب في الأنشطة العملية.

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