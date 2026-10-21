اللواء إيزدي: العقيدة الدفاعية الجديدة لإيران تضع ردودًا حاسمة وغير متوقعة على أي تهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء إيزدي شدد على أن مواصلة مسار الانتصار وصون أهداف الثورة الإسلامية يتطلبان تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على دماء الشهداء الطاهرة.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على الحضور الشعبي وتضحيات المقاتلين، تصدت لمؤامرات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وارتقت بعقيدتها الدفاعية إلى اعتماد ردود حاسمة وغير متوقعة في مواجهة أي تهديد.

وأشار إيزدي إلى أن تحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية وربطها بقضية المهدوية يستلزمان رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز جهاد التبيين، وترسيخ المسؤولية الاجتماعية، وتعميم ثقافة التعبئة الشعبية.

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