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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٥ م

اللواء إيزدي: العقيدة الدفاعية الجديدة لإيران تضع ردودًا حاسمة وغير متوقعة على أي تهديد

اللواء إيزدي: العقيدة الدفاعية الجديدة لإيران تضع ردودًا حاسمة وغير متوقعة على أي تهديد

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، خلال مناورات «فدائيو ايران» في أراك، أن إيران طوّرت عقيدتها الدفاعية من «التهديد مقابل التهديد» إلى «الردود الحاسمة وغير المتوقعة».

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء إيزدي شدد على أن مواصلة مسار الانتصار وصون أهداف الثورة الإسلامية يتطلبان تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على دماء الشهداء الطاهرة.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على الحضور الشعبي وتضحيات المقاتلين، تصدت لمؤامرات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وارتقت بعقيدتها الدفاعية إلى اعتماد ردود حاسمة وغير متوقعة في مواجهة أي تهديد.

وأشار إيزدي إلى أن تحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية وربطها بقضية المهدوية يستلزمان رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز جهاد التبيين، وترسيخ المسؤولية الاجتماعية، وتعميم ثقافة التعبئة الشعبية.

انتهى/

رمز الخبر 1974867
محمدرضا غفاری

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