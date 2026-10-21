اشتباك مسلح في خاش ومقتل عنصر إرهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز إعلام الشرطة، بناءً على بلاغات وردت من المواطنين، رصدت عناصر الشرطة في مقاطعة خاش سيارتين مشبوهتين من طراز "بيجو" بالقرب من محطة وقود "سرحد". وفور اقتراب الشرطة، بادر ركاب السيارتين بإطلاق النار، مما أدى إلى اندلاع مواجهة مسلحة.

وخلال الاشتباك، قُتل أحد المسلحين، بينما لاذ اثنان آخران بالفرار من الموقع؛ وتجري حالياً عمليات مكثفة للقبض عليهما.

وإلى جانب ضبط السيارتين، تمكنت القوات من مصادرة بندقية "كلاشينكوف"، وأربعة مخازن ذخيرة، و77 طلقة حية.

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