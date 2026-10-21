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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:١١ م

اشتباك مسلح في خاش ومقتل عنصر إرهابي

اشتباك مسلح في خاش ومقتل عنصر إرهابي

أفاد مركز إعلام الشرطة بوقوع اشتباك مسلح في مدينة خاش بين عناصر إنفاذ القانون وركاب سيارتين من طراز "بيجو". وقد أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المسلحين، كما تم ضبط بندقية من طراز "كلاشينكوف" وكمية من الذخيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز إعلام الشرطة، بناءً على بلاغات وردت من المواطنين، رصدت عناصر الشرطة في مقاطعة خاش سيارتين مشبوهتين من طراز "بيجو" بالقرب من محطة وقود "سرحد". وفور اقتراب الشرطة، بادر ركاب السيارتين بإطلاق النار، مما أدى إلى اندلاع مواجهة مسلحة.

وخلال الاشتباك، قُتل أحد المسلحين، بينما لاذ اثنان آخران بالفرار من الموقع؛ وتجري حالياً عمليات مكثفة للقبض عليهما.

وإلى جانب ضبط السيارتين، تمكنت القوات من مصادرة بندقية "كلاشينكوف"، وأربعة مخازن ذخيرة، و77 طلقة حية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974870
جواد ماستری فراهانی

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