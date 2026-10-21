بزشكيان: إيران لا تخضع للقوة؛ ونواصل مسارنا بثبات

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسعود بزشكيان قال اليوم الأربعاء 21 اكتوبر، بالتزامن مع اليوم الوطني للتصدير، في مراسم إحياء هذا اليوم وتكريم أفضل المصدرين في البلاد، وهو يحيي ذكرى شهداء الثورة الإسلامية ولا سيما قائد الثورة الإسلامية الأعلى الذي كان دائمًا سندًا للمصدرين الإيرانيين: أهنئ جميع مصدري بلادنا بهذا اليوم وأقول لهم أحسنتم؛ إن جهودكم وتعبكم هما اللذان جعلاكم ما زلنا صامدين.

وشدد على أن العالم ينظر نظرة مختلفة إلى شعبنا وبلدنا، وقال: إن هذه النظرة المختلفة سببها ثبات الأمة الإيرانية وصمودها؛ فالعالم ينظر إلينا نظرة مختلفة لهذا السبب، ونحن من يجب أن يصمم المسار بحيث نتمكن إن شاء الله في المستقبل أيضًا من مواصلة طريقنا بقوة وثبات.

وأكد رئيس الجمهورية: لقد سعت الحكومة في خطوتها الأولى إلى إزالة المشكلات من طريق المصدرين عبر منح الصلاحيات للمديرين الإقليميين، وكذلك عبر إزالة القوانين واللوائح المعيقة. وفي هذا المسار وفي زمن الحرب، فوّضت للمحافظين والوزراء الصلاحيات ذاتها التي كنت أملكها. وأعلنا للجميع أن يبذلوا كل جهدهم لإزالة المشكلات من مساركم وحل المسائل والمشكلات.

وأشار بزشكيان، مشددًا على أننا نواجه اليوم مسائل ومشكلات كثيرة، إلى أنه: منذ اليوم الأول لعمل الحكومة كنا نواجه كثيرًا من هذه المسائل، والآن أضيفت إليها الحرب وغيرها من الضغوط. لم تكن أمريكا تتصور أننا سنصمد بالهجوم الذي شنته والعقوبات التي فرضتها؛ لكننا صمدنا وسنبقى صامدين.

وشدد مرة أخرى على أن إيران لم تكن يومًا تسعى إلى الحرب ولا تنوي الحرب، لكنها لن تخضع بأي حال للقوة والغلبة، وأضاف: إن هذا الأمر متجذر في معتقداتنا وقناعاتنا.

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