عراقجي: إذا كانت الولايات المتحدة صادقة، فعليها تلبية شروطنا

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه في معرض رده على سؤال حول أحدث رد قدمته إيران للولايات المتحدة، صرح وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، يوم الأربعاء، بأن موقف إيران واضح تماما.

وأضاف: "لقد قدمنا مقترحنا للولايات المتحدة. وإذا كانوا صادقين بشأن المضي قدماً في المفاوضات وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، فعليهم تلبية شروطنا حتى تستقيم الأمور".

وشدد وزير الخارجية الايراني قائلاً: "من الواضح تماماً أننا لن نستسلم".

وكان قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، قد زار طهران يوم أمس، حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذه اللقاءات، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، والدور المحتمل لباكستان كوسيط بين إيران والولايات المتحدة.

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