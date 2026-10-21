أذربيجان تصنّف 31 مواطنًا تركيًا "عناصر غير مرغوب فيهم"

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وكالة آبا الأذربيجانية بأن وزارة خارجية أذربيجان أعلنت منع 31 مواطنًا تركيًا، من بينهم عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، نائب البرلمان في هذا البلد، من دخول أراضي أذربيجان.

وأعلنت وزارة خارجية أذربيجان أن هؤلاء الأشخاص أُدرجوا في قائمة "العناصر غير المرغوب فيهم" بسبب تصريحات نُشرت في الشبكات الاجتماعية والمنصات الإلكترونية ضد السيادة والأمن الوطني والنظام الدستوري وشعب هذا البلد وقيادته.

وبحسب بيان هذه الوزارة، فإن الدعوة إلى التغيير القسري للحكم، والتحريض على العنف بدافع التطرف الديني، وإثارة الكراهية والعداء الديني، من بين الأسباب الأخرى لهذا القرار. وقد مُنع هؤلاء الأشخاص من دخول هذا البلد وفقًا لقوانين جمهورية أذربيجان.

وضمن الأشخاص المدرجين في القائمة صحفيون ومدونون وكتّاب ومحللون سياسيون وشخصيات دينية ورياضية وعدد من نشطاء أحزاب تركية. ومن بين هؤلاء الأشخاص فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه الحديث التركي، ويحيى أوغراش، نائب رئيس حزب هداپار، وأحمد تشاكار، المعلق الرياضي والحكم السابق لكرة القدم، وعمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، نائب البرلمان التركي.

كما أعلنت وزارة خارجية أذربيجان أنها ستواصل الإجراءات اللازمة ردًا على التصريحات والأنشطة التي تُوجَّه ضد هذا البلد وفي اتجاه الترويج للعداء.

/انتهى/