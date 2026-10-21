يحيى سريع: العدو السعودي يستخدم مطار الريان لنقل الأسلحة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن: إن العدو السعودي المجرم يستخدم مطار الريان لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية لقتل الشعب اليمني.

وذلك في وقت أعلنت فيه مصادر إخبارية قبل دقائق أن مطار الريان في المكلا في محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن تعرض لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة.

وأعلنت بعض المصادر الإخبارية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مركز تجمع قادة الجيش السعودي في مطار الريان.

وقالت هذه المصادر إن هذا الهجوم نُفذ بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وكانت الإصابة دقيقة، والأخبار الواردة تتحدث عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص جراء هذا الهجوم.

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