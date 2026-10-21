المنتخب الوطني الإيراني للبباراتايكوندو يتوّج باللقب

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن منافسات الباراتايكوندو في الدورة الخامسة من ألعاب ناغويا البارالمبية الآسيوية 2026 انطلقت يوم الاثنين 27 مهر بمشاركة 83 رياضيًا من 18 دولة. وفي النهاية، حلّ المنتخب الوطني الإيراني في المركز الأول فوق جميع الفرق بحصوله على أربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية و6 ميداليات برونزية.

وحلّت الصين في المركز الثاني بأربع ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، ومنغوليا في المركز الثالث بذهبيتين وبرونزية.

وفي هذه المنافسات، أحرز أمير محمد حقيقت شناس، وآيلار جامي، وعلي رضا بخت، وحامد حق شناس أربع ميداليات ذهبية. وحصلت زهرا رحيمي على ميدالية فضية، ونال كل من بريما توراني، ومحمد طاها حسن بور، وسعيد صادقيان بور، ومریم عبدالله بور، ومهدي بور رهنما، ومرضية نصراللهي ميدالية برونزية.

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