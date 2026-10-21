عزيزي للصهاينة: اذا ارتكبتم أدنى خطأ، سنقضي على شروركم الى الابد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، رسالةً موجهةً إلى الصهاينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العبرية، جاء فيها: "مهما كانت نتائج انتخاباتكم، فلا يساورنا أدنى شك بشأن عدائيتكم. نحن مستعدون، رداً على أي خطأ عملياتي بسيط من جانبكم، للقضاء على تهديدكم في المنطقة وإلى الأبد".