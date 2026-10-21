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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٤:١٠ م

عزيزي للصهاينة: اذا ارتكبتم أدنى خطأ، سنقضي على شروركم الى الابد

عزيزي للصهاينة: اذا ارتكبتم أدنى خطأ، سنقضي على شروركم الى الابد

وجّه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان تحذيراً للصهاينة، مؤكداً أن إيران على أتم الاستعداد -في حال ارتكاب الكيان الصهيوني لأدنى خطأ عملياتي- لإزالة شرور هذا الكيان من المنطقة بشكل نهائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، رسالةً موجهةً إلى الصهاينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العبرية، جاء فيها: "مهما كانت نتائج انتخاباتكم، فلا يساورنا أدنى شك بشأن عدائيتكم. نحن مستعدون، رداً على أي خطأ عملياتي بسيط من جانبكم، للقضاء على تهديدكم في المنطقة وإلى الأبد".

رمز الخبر 1974878
جواد ماستری فراهانی

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