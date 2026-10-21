متحدث الحرس الثوري: لم ندخل المنطقة بأكملها في الحرب بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث قال إن إيران، بفضل قوتها، أغلقت مسار الطاقة أمام الولايات المتحدة وضغطت على اقتصادها، مضيفًا أن طهران ستضغط على الولايات المتحدة وحلفائها من خلال تطورات أخرى، محذرًا: «سيرون ما سيحدث»

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