متحدث الحرس الثوري: لم ندخل المنطقة بأكملها في الحرب بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث قال إن إيران، بفضل قوتها، أغلقت مسار الطاقة أمام الولايات المتحدة وضغطت على اقتصادها، مضيفًا أن طهران ستضغط على الولايات المتحدة وحلفائها من خلال تطورات أخرى، محذرًا: «سيرون ما سيحدث»
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أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة التي تشهد المواجهات حاليًا لا تمثل سوى جزء من النطاق الجغرافي والاستراتيجي للمنطقة، مشيرًا إلى أن الحرب الإقليمية التي تحدث عنها القائد الشهيد قد تحققت.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث قال إن إيران، بفضل قوتها، أغلقت مسار الطاقة أمام الولايات المتحدة وضغطت على اقتصادها، مضيفًا أن طهران ستضغط على الولايات المتحدة وحلفائها من خلال تطورات أخرى، محذرًا: «سيرون ما سيحدث»
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