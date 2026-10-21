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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:٢٥ م

بقائي: العالم يدفع اليوم ثمن انتهاكات امريكا والكيان الصهيوني للقانون الدولي

بقائي: العالم يدفع اليوم ثمن انتهاكات امريكا والكيان الصهيوني للقانون الدولي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان العالم اليوم يدفع ثمن انتهاك القانون والعدوان العسكري من جانب أمريكا والكيان الصهيوني؛ بدءاً من الفوضى في المنطقة، وصولاً إلى غياب الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة في أقصى بقاع الأرض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في رسالة له على منصة (إكس)، رداً على مطالبة وزير الخارجية الأمريكي للعالم بإدانة إيران بسبب انعدام الأمن الحالي في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز: "لقد هاجموا إيران مرتين في خضم المفاوضات خلال أقل من 9 أشهر؛ قتلوا أطفالنا في ميناب، وقتلوا فتياتنا في لامرد، واغتالوا قادتنا، وصعّدوا الضغوط على الإيرانيين بشتى أنواع العقوبات الاقتصادية؛ والآن، بعد انتهاكهم الصارخ لاتفاق إنهاء الحرب الذي وقعوا عليه بأنفسهم، وبالتزامن مع ادعاء النصر، يطالبون العالم بإدانة إيران!"

وأضاف: "دعونا لا ننسى أن العالم اليوم يدفع ثمن انتهاك القانون والعدوان العسكري من جانب أمريكا والكيان الصهيوني؛ بدءاً من الفوضى في المنطقة، وصولاً إلى غياب الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة في أقصى بقاع الأرض".

وتابع بقائي: "لا يمكنكم إشعال الحرائق وجرّ المنطقة إلى الفوضى، ثم الوقوف في موقع المدعي ومطالبة الآخرين بإدانة الضحية. لا يمكنكم التملص من المسؤولية والمحاسبة عبر قلب الحقائق وتبديل أدوار المعتدي والضحية".

/انتهى/

رمز الخبر 1974882
جواد ماستری فراهانی

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