التجارة بين إيران والدول الإفريقية تنمو بنسبة 28 بالمائة رغم القيود التجارية المفروضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة ألقاها رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإفريقية، اليوم الاربعاء، خلال الدورة الثانية لغرفة التجارة الإيرانية الإفريقية التي أقيمت بهدف تمكين الجيل الشاب لدخول غمار التجارة الدولية، أوضح "برهمن" أن القيود المستحدثة في بعض الممرات التجارية لم تستطع إيقاف مسار الصادرات نحو إفريقيا.

وأضاف أن الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين اعتمدوا حلولاً متنوعة لتجاوز العراقيل التجارية، مبيناً أنه في ظل الصعوبات التي تواجه حركة التجارة عبر الخليج الفارسي، يتم إنجاز جزء من التبادلات عبر مسارات بديلة، بينما تواصل الشحنات التصديرية طريقها نحو الدول الإفريقية وتستمر حركة التبادل التجاري بلا توقف.

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإفريقية على ضرورة توظيف طاقات الشركات الإيرانية لتطوير الأسواق الإفريقية، لافتاً إلى أن العديد من الشركات الإنتاجية والتجارية تسعى لتطوير أنشطتها التسويقية، وإجراء دراسات السوق، وتحديد الفرص الجديدة في الدول الإفريقية؛ وهي طاقات قادرة على توفير الأرضية لتعاون أوسع بين الفاعلين الاقتصاديين الإيرانيين وشركائهم التجاريين الأفارقة.