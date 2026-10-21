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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:٢٤ م

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يلتقي قائد الثورة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يلتقي قائد الثورة

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى في هذا اللقاء بحث آخر تطورات الحرب العسكرية والاقتصادية والإدراكية التي يشنّها العدو الأمريكي-الصهيوني، والتأكيد على تعزيز مكونات قوة البلاد، وعلى الدور المؤثر لنواب مجلس الشورى الإسلامي في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وتعزيزهما، واستمرار الحضور الواعي والرادع للشعب المبعوث في التجمعات الميدانية، وعلى اهتمام الحكومة والمجلس بالتعاون من أجل حلّ مشاكل الناس الاقتصادية والمعيشية، والمضي في الأمور المتعلقة بالشركاء الاستراتيجيين للبلاد.

كما قدّم رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذا اللقاء تقارير عن نشاط نواب الشعب منذ بدء الحرب المفروضة الثالثة، وعن برامج المجلس الجارية والمستقبلية لحلّ مسائل البلد ومشاكله.

رمز الخبر 1974887

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