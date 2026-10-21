عارف: قمة منظمة التعاون الاقتصادي ستعقد في طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اجتماعه يوم الاربعاء مع اعضاء لجنة تنظيم السوق، اضاف عارف: أن المنظمات الإقليمية، مثل شنغهاي وأوراسيا، تتمتع بإمكانيات هائلة، وأن رؤساء وزراء الدول الأعضاء في قمة شنغهاي الأخيرة أبدوا موقفًا إيجابيًا وعمليًا تمامًا تجاه التعاون مع إيران خلال الاجتماعات الثنائية.

وأعرب عن أسفه لعدم الاستفادة الكاملة من إمكانيات منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، مضيفًا: "ستُعقد قمة منظمة التعاون الاقتصادي قريبًا في طهران، ويتعين على جميع المؤسسات تهيئة الظروف اللازمة لدور إيران الفاعل من خلال التخطيط الدقيق. هدفنا هو تحقيق فائض في الميزان التجاري للبلاد من دون النفط، وتُعتبر هذه المنظمات فرصة سانحة لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات".

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، على استراتيجية الحكومة لإصلاح الهيكل الاقتصادي تدريجيًا، قائلاً: "سيتم توجيه عائدات هذه الإصلاحات مباشرةً نحو تحسين معيشة المواطنين".

وهنأ عارف، خلال الاجتماع ، الناشطين في مجال الصادرات بمناسبة يوم التصدير، وقيّم مسار نمو الصادرات الإيرانية، قائلاً: "في الماضي، واجهنا تحديات في مجال التعبئة والتغليف غير المطابقة للمواصفات، ولكن لحسن الحظ، وبفضل الإجراءات الإيجابية المتخذة في السنوات الأخيرة، وصلت جودة وتغليف المنتجات المصدرة إلى مستوى قياسي وتنافسي، على الرغم من أننا نشهد في بعض الحالات إفراطاً في التغليف".

وفي إشارة إلى بعض الهجمات السياسية على الصادرات الإيرانية بذرائع مختلفة، صرّح النائب الأول لرئيس الجمهورية قائلاً: "بفضل الدعم المقدم، أصبحت جودة المنتجات والخدمات التقنية والهندسية الإيرانية قادرة على المنافسة تماماً مع الدول الأخرى، وقد مكّنت هذه الجودة العالية الشركات الإيرانية من الاستمرار في المشاريع الخارجية".

وأشار إلى التقدم المحلي الذي حققته البلاد في التقنيات المتقدمة، وبناء السدود، والجسور، والطرق السريعة، قائلاً: "قبل سنوات، كنا نواجه صعوبات، ولكن لدينا اليوم إنجازات محلية قابلة للمقارنة على المستوى العالمي".