تدمير 4 سفن نفطية مخالفة في الخليج الفارسي؛ حادث لثلاث سفن في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة أعلنت في بيان: إن 4 سفن مخالفة كانت تنقل شحنات نفطية من سفينة إلى سفينة في الوسط الشمالي للخليج الفارسي استُهدفت في الوقت نفسه واحترقت. كما تعرضت الليلة الماضية 3 سفن مخالفة لحادث وحريق وتوقفت إثر اصطدامها بألغام غرب مضيق هرمز.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

الأمة البطلة الناهضة في إيران الإسلامية؛

أحسنتم، فبصمودكم البطولي في الساحة أنتم قوة قلب مقاتلي الإسلام، وقد سببتم ذل ويأس أعداء إيران العزيزة.

إن بحّارة القوة البحرية للحرس، بهذا السند الوطني العظيم، ما زالوا يديرون مضيق هرمز ويسيطرون عليه.

عملاً بالإنذارات السابقة لشركات الملاحة المخالفة التي انخدعت بجيش أمريكا المعتدي وعبرت مسارات غير قانونية، رصد مقاتلو القوة البحرية 4 سفن مخالفة كانت قد عبرت سابقًا من المسار غير القانوني وتابعوها، فاكتشفوها وهي تنقل شحنات نفطية من سفينة إلى سفينة في الوسط الشمالي للخليج الفارسي، فاستُهدفت السفن الأربع كلها في الوقت نفسه واحترقت.

كما تعرضت الليلة الماضية 3 سفن مخالفة لحادث وحريق وتوقفت إثر اصطدامها بألغام غرب مضيق هرمز.

إن إصرار النظام الاستكباري الأمريكي على تحريض السفن على العبور من المعبر غير القانوني المزوّد بالألغام زاد الحوادث البحرية يومًا بعد يوم، وعلى جيش أمريكا المعتدي أن يعلم أنه باستمرار هذا النطاق من المواجهة سينجرّ إلى القواعد المعتدية في المنطقة. وهذا إنذار جدي.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

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