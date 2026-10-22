حركة المسافرين والتجارة مستمرة بلا توقف في حدود مهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح حيدر نعمتي في حوار مع مراسل وكالة مهر، مشيرًا إلى الوضع الطبيعي وفاعلية الحدود الدولية لمهران والشهيد الحاج قاسم سليماني: إن جميع الأنشطة التجارية وعبور المسافرين في هذه الحدود تجري دون أدنى توقف.

وشدد على سلاسة حركة الشاحنات المحملة بالسلع المصدرة، وأضاف: لا يوجد حاليًا أي قيد أو حظر على تنقل المسافرين ونشاط التجار في هذا المعبر الحدودي، وتُتابع صادرات السلع إلى العراق كالمعتاد.

وأشار هذا المسؤول، مستذكرًا الجهوزية الكاملة للأجهزة المنتشرة على الحدود، إلى أنه: تم توفير البنى التحتية اللازمة لتسهيل أمور المسافرين والتجار، والتنسيق بين المؤسسات التنفيذية والأمنية جعل عملية تقديم الخدمات تجري في أعلى مستوى نوعي.

وأشار حاكم مهران في الختام إلى أن: حدود مهران، بوصفها بوابة العتبات العليا وإحدى أهم المعابر التجارية في البلاد، جاهزة لاستقبال الزائرين والفاعلين الاقتصاديين؛ ونطلب من جميع المواطنين أن يبادروا إلى التنقل ومتابعة أمورهم التجارية في هذه الحدود باطمئنان تام.

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