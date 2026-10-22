كوبا: أمريكا ترتكب إبادة جماعية وتنتهك القانون الدولي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الأناضول بأن وزير خارجية كوبا اتهم أمريكا بارتكاب إبادة جماعية ضد بلاده وانتهاك القانون الدولي، وممارسة الضغط والتهديد على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتأثير على التصويت المرتقب حول قرار يطالب برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا منذ عقود.

وقال برونو رودريغيز، وزير خارجية كوبا، يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي في هافانا، متهمًا أمريكا بارتكاب إبادة جماعية ضد بلاده وانتهاك القانون الدولي: إن قوة عظمى عسكرية ونووية واقتصادية وتقنية ترتكب فعلًا ظالمًا ومستمرًا في اتجاه إساءة الاستغلال ضد أمة مسالمة ملتزمة بالسلام.

كما اتهم رودريغيز واشنطن بأنها تسعى، عبر تهديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى التأثير على التصويت المقبل حول قرار يطالب بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا منذ عقود. وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين اقترحوا على بعض الدول أنه في حال لم تكن مستعدة للتصويت ضد كوبا، فعليها الامتناع عن التصويت أو الامتناع عن الحضور.

وأعلن وزير خارجية كوبا في رسالة على شبكة إكس الاجتماعية أن هافانا تدين "الضغوط القاسية والتهديدات التي مورست سابقًا ضد الدول قبل التصويت".

وبحسب قوله، تشمل هذه الإجراءات فرض تعريفات عقابية، وتعليق برامج التعاون، والامتناع عن منح تأشيرات لمسؤولي الحكومة وأقاربهم، فضلًا عن دعم قوى المعارضة في الانتخابات المقبلة.

ووصف وزير خارجية كوبا حملة الضغط المزعومة هذه بأنها "أسلوب جديد وخطير للدفع بالدبلوماسية متعددة الأطراف"، وحذر من أن النظام الدولي الذي يُفرض بالاعتماد على القوة العسكرية لن يكون مستدامًا.

وقد تصاعدت التوترات بين واشنطن وهافانا في وقت استضافت فيه أمريكا يوم الاثنين اجتماعًا بعنوان "كوبا الحرة" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي هذا الاجتماع، تحدث معارضو الحكومة الكوبية وسجناء سابقون عن حالات مزعومة لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

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