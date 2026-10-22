أصفهان تستضيف افتتاح مهرجان المقاومة السينمائي الدولي

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مراسم افتتاح الدورة التاسعة عشرة لمهرجان المقاومة السينمائي الدولي ستُقام في 29 من اكتوبر بحضور جمع من عائلات الشهداء الأبرار والفنانين وغيرهم من الوجوه الثقافية في قاعة المؤتمرات الدولية للشهيد الإمام الخامنئي في أصفهان.

وبحسب ما أعلنته أمانة عرض أعمال المهرجان، الذي يُقام بإدارة جلال غفاري، فإن العروض ستُقام بمدة خمسة أيام من 30 من اكتوبر في مجمع ملت السينمائي، وفي الختام سيُعلن عن الفائزين في هذا الحدث السينمائي مساء الخميس5 من نوفمبر.

وقد كتب القائمون على تنظيم مهرجان المقاومة السينمائي عن أسباب اختيار أصفهان مضيفًا للافتتاح:

إن اسم أصفهان مرتبط ارتباطًا لا ينفصم بالشهادة. فقد قدّمت محافظة أصفهان أكثر من 23 ألف شهيد و48 ألف جريح و3 آلاف و500 أسير، فاحتلت أعلى إحصاء للتضحية في البلاد. كما يُعرف روضة شهداء أصفهان، التي تضم 7 آلاف و447 شهيدًا، بأنها ثاني روضة للشهداء في العالم الإسلامي. ومن جهة أخرى، فإن ملحمة أهالي أصفهان في 25 آبان 1361 في تشييع 370 شهيدًا مخضبين بدمائهم من عملية محرم، لن تُمحى أبدًا من الذاكرة التاريخية للإيرانيين.

إن هذه الهوية التاريخية والملحمية، إلى جانب الطاقة الثقافية والفنية والصناعية ورأس المال البشري، تعرض أمام الأعين صورة واضحة لصمود إيران وبنائها.

وفي هذا الإطار، تحوّل هجوم المجرمين الأمريكيين على مجمع فولاذ مباركة خلال حرب رمضان، وإعادة بنائه وعودته إلى دورة النشاط في أقل من 45 يومًا، إلى رمز للإرادة والقدرة والمقاومة أمام التدمير؛ رواية تتجاوز كونها حدثًا صناعيًا، ولها قدرة على الانعكاس بلغة الفن والسينما.

والآن، تستضيف هذه المدينة مراسم افتتاح الدورة التاسعة عشرة لمهرجان المقاومة السينمائي؛ اختيار يُظهر أن السينما يمكنها تسجيل الذاكرة الجماعية لأمة ما، وإعادة خلق روايات الصمود ونهوض العنقاء من قلب الرماد بلغة الفن، ونقل هذه الملاحم في النهاية إلى الجمهور الإيراني والعالمي.

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