وزير الدفاع: سنشهد ارتقاءً لافتًا في القدرة الهجومية والدفاعية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن حجة الإسلام أحمد رضا بورخاقان، رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة، التقى مهراد أخلاقي، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، وتحدث معه.

وأشار رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في هذا اللقاء، وهو يهنئ بحصوله على ثقة عالية من نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي، ومشيرًا إلى أهمية عدم اعتبار هذه المسؤوليات غاية في نفسها: إن ما يستحق التهنئة هو أنكم حصلتم على هذه الجدارة لتكونوا في هذه المرحلة الحساسة خادمًا للأمة الإيرانية الإسلامية المبعوثة.

وأشار حجة الإسلام بورخاقان، مستذكرًا كشف مؤامرات العدو في الحرب الأخيرة، إلى أنه: إن الصواريخ التي تلقاها أعداء هذه الأمة من مقاتلينا في القوات المسلحة في الحرب الأخيرة جعلتهم يدركون أي بلد قوي وأي إرادة فولاذية من إيمان الشعب يواجهون.

وأشار رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في البلاد إلى نقاط قوة القدرة الهجومية للقوات المسلحة في الحرب الأخيرة، وشدد على معالجة الثغرات وتعزيز القدرات الدفاعية والاعتماد على التقنيات الحديثة للارتقاء بالجهوزية.

كما اعتبر حجة الإسلام بورخاقان وزارة الدفاع عاملًا لإنتاج القوة للقوات المسلحة، وشدد على أهمية تحسين الوضع المعيشي وحقوق القوات المسلحة والتوزيع العادل للمدفوعات.

كما شدد على مراعاة القوانين وتعزيز الرقابة على الصناعات المرتبطة والشركات القائمة على المعرفة، وتوطيد الانضباط وصون السلامة التنظيمية في وزارة الدفاع.

وقد أعرب مهراد أخلاقي، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، في هذا اللقاء عن شكره وتقديره لحضور حجة الإسلام بورخاقان ودعم المنظمة القضائية للقوات المسلحة ومرافقتها.

كما قدّم وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة في هذا اللقاء تقريرًا عن أدوار هذه الوزارة في الحرب الأخيرة والتخطيطات المستقبلية إلى حجة الإسلام بورخاقان، وأضاف: إن ما يبث الروح في تسليحنا هو إيمان الشعب، وستكون وزارة الدفاع بروح جهادية في خدمة الشعب والقوات المسلحة. إن شاء الله، بالمبادرات التي أُنجزت وتُنجز، سنشهد ارتقاءً لافتًا في المجالات الهجومية والدفاعية. كما اتُّخذت إجراءات جيدة جدًا بشأن تحسين الوضع المعيشي للقوات المسلحة، سواء في مجال تأمين المساكن أم غيرها من التسهيلات، وهي قيد الإنجاز، ونأمل أن يتذوقوا قريبًا حلاوة هذه الإجراءات أكثر من قبل.