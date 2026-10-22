رضائي: لأي إجراء ضد إيران كلفة؛ ونحن جاهزون للمرحلة التالية من الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حذّر من أن لأي إجراء ضد إيران كلفة.

وأضاف اللواء محسن رضائي في حوار مع موقع دروب سايت: على الجميع أن يعلم أن الإجراء ضد إيران له كلفة. وإذا تمكنت الدبلوماسية من إيجاد هذا الإدراك، فإننا نفضّل الدبلوماسية؛ لكن إذا استمرت الحرب، فإن إيران تملك الأدوات اللازمة لاستمرار الرد.

وشدد قائلًا: إننا في المراحل السابقة لم نستخدم كل قدراتنا. وبما يتناسب مع شدة الحرب، أدخلنا قدرات أكبر في العمليات، ونحن جاهزون للمرحلة التالية أيضًا.

وأشار رضائي إلى أن: استمرار الوضع الراهن ستكون له تبعات استراتيجية؛ من بينها أن أسواق الطاقة لن تهدأ حتى السنوات الثلاث المقبلة. إن استمرار هذه الحرب غيّر ديناميكية العلاقات لصالح إيران، لأن دول حاشية الخليج الفارسي تعيد تعريف علاقاتها مع إيران بسرعة.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أيضًا: إن الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي توصلت إلى قناعة بأن الجيش الأمريكي غير قادر حتى على الدفاع عن قواعده؛ وذلك في وقت كانت فيه هذه الدول نفسها تتوقع أن تدافع أمريكا عن بلدانها.

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