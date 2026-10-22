عضو مجلس الشيوخ الباكستاني: على إسلام آباد ألا تكون طرفًا في حرب اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الباكستاني قال: إن أنصار الله في اليمن قوة مؤثرة لها جذور عميقة في تاريخ اليمن وسياستها وهويته الدينية.

وشدد العلامة راجا ناصر عباس في سياق كلامه على أن باكستان، بالنظر إلى الحكمة وبعد النظر وروح الأخوة الإسلامية، يجب ألا تكون طرفًا في الصراع الجاري بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وشدد على أن على باكستان أن تؤدي دورًا وسيطًا مؤثرًا بين السعودية واليمن عبر تسهيل المصالحة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشار زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الباكستاني إلى أن: الحكمة الحقيقية تكمن في الحفاظ على حياة المسلمين بدلًا من سفك دمائهم، وفي تمهيد طريق المصالحة بدلًا من إثارة الكراهية.

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